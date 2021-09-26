勇士全新「三巨頭」有可能產生嗎？先前傳出勇士考慮跟七六人交易班西蒙斯，甚至頭號球星柯瑞還跟球隊高層提出要求，如今柯瑞親自確認這個謠言，他在接受《NBC灣區》訪問時表示，「我確實跟總管邁爾斯有過這樣對話，假如沒有的話，代表我們一點也不想嘗試。」

回顧2016到19年期間，「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生跟杜蘭特聯手，頓時升級「海嘯兄弟」三巨頭，更拿下兩次總冠軍，如今隨著克雷湯普生可望在12月傷癒復出，柯瑞當然還想招募好手加盟，也讓勇士可以重新擁有全新三巨頭。

姑且不管班西蒙斯跟柯瑞、克雷湯普生的三巨頭組合威力如何，勇士想要達成這筆交易的難度很高，因為七六人索討的交易籌碼太多，也讓勇士一度退出跟七六人的談判行列，如今柯瑞公然坦承想挖班西蒙斯，或許勇士仍想回到交易檯面。

畢竟班西蒙斯最近持續釋出堅決不想再幫七六人打球的立場，甚至斷然拒絕七六人隊友飛來洛杉磯跟他會面要求，七六人高層終於知道他們留不住班西蒙斯，假如弄到兩敗俱傷，對七六人新球季也會帶來不小衝擊，還不如趕緊把他交易走人。