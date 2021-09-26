台北市警局一名黃姓偵查隊員警，偵辦一起強盜取財案，逮捕辛姓男子與其吳姓女友等4人，事後吳女指控黃員對她恐嚇及權勢性交。不過檢察官調查發現，兩人在吳女指控遭性侵期間，仍互傳曖昧、開玩笑訊息，且吳女沒有就醫驗傷或報案，認為事證不足，將黃員不起訴處分。不過北市警局認為黃員行為有風紀疑慮，將他調職為制服警察作為懲處。

據自由時報報導，黃員前年4月偵辦一起搶奪財物案件，將辛男與吳姓同居女友等4人一併移送台北地檢署，後來吳女等人被認定不構成犯罪。黃員卻以有辦案需要等理由，向吳女取得LINE和IG帳號，私下聯繫，進而發生曖昧關係。

辛男知情後憤而與吳女分手，吳女則對黃員提出恐嚇、權勢性交等控訴，指對方用要偵辦她等話語威脅，心生畏懼，因而遭對方多次性侵得逞。黃員坦承與吳女發生性關係，但是女方主動引誘下發生的，絕無恐嚇、性侵。

檢方偵辦發現，兩人互傳曖昧訊息，甚至在吳女指控遭性侵害期間，依舊傳訊互開玩笑，且女方也未就醫驗傷或報案求援，認定證據不足，日前偵結不起訴。