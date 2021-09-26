花蓮今天清晨6點21分發生規模5.7地震，全台有感，氣象局更表示創下該地區有史以來最大的隱沒帶地震，許多民眾都在睡夢中被搖醒，然而有網友反應，宜花竹的震度都有4級，怎麼沒有警報？氣象局表示，因為僅預估地震在雙北、彰化、宜花震度3級，沒達到4級以上發警報的標準。

清晨6點21分的花蓮5.7地震搖醒全台民眾，不只花蓮、宜蘭、新竹震度4級，雙北、桃園、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義也有3級，讓許多網友湧入PTT留言，直呼這次地震真的很大、很久，為何警報都沒響？「好險震央很深，好搖好可怕」、「沒收到警報，反而被搖醒」、「警報還在睡喔」、「警報小精靈怕吵到大家吧」、「人在宜蘭，沒收到」、「竹東有人收到警報嗎」、這次很大沒響」、「新竹晃到以為自己夢到春夢」、「宜花竹震度4級沒警報」。

為何這次地震沒發警報？氣象局地震中心表示，是因為沒達到發警報的標準，目前是以各縣市政府位置預估震度4級以上發布地震警報，但這次地震預估台北、新北、彰化、宜蘭、花蓮3級，因此未發警報。

同時，也有人覺得氣象局發布地震報告的速度變慢了，「氣象局的網頁，這幾次都過好久才po文」、「大概過了11分鐘才po 文，以前一定是5分鐘之內」，對此氣象局回應，地震發生後會先自動定位取得初步地震報告，但震度、數據正不正確還需要人工檢視跟判定，因此需要花些時間。