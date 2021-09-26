華為財務長孟晚舟案暫告落幕，孟晚舟昨（25）日返抵中國大陸時，許多大陸民眾已自發在機場接機，網路上也有將近1億人觀看直播、守候，相較之下，2名獲釋的加拿大人抵達加拿大時，接機陣仗小地多、現場也安靜許多，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）親自在停機坪迎接2人歸國。

加拿大電視公司（CTV）直播前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）返抵加拿大。

華為財務長孟晚舟24日與美國司法部達成緩起訴協議，當天獲釋後立即搭機從加拿大返回中國大陸，結束超過1000天的拘留，孟晚舟昨日晚間抵達深圳寶安機場前，已經有不少大陸民眾自發前往機場接機，現場還有「熱烈歡迎晚舟回家」的紅布條，香港《南華早報》報導，在線觀看孟晚舟抵達的直播影片最多更達1億人。

隨後孟晚舟穿著一身紅色洋裝步下飛機，受到停機坪上一群揮舞著國旗的民眾熱烈歡迎，穿戴完整防護服的工作人員也輪番獻上花束，孟晚舟也在現場致詞。

孟晚舟返回中國大陸受到空前歡迎，和加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）返回加拿大時形成強烈對比。

相較之下，在同一天返抵加拿大的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）的接機陣仗就小地多。

綜合加拿大廣播公司（CBC）、加拿大環球新聞（Global News）報導，康明凱及史佩弗是在當地時間25日早晨8點以前飛抵亞伯達省（Alberta）卡加立（Calgary）國際機場，加拿大總理杜魯道及加拿大外長賈諾（Marc Garneau）早已在停機坪等候兩人歸國。

Welcome home Michael Kovrig and Michael Spavor. You’ve shown incredible strength resilience and perseverance. Know that Canadians across the country will continue to be here for you just as they have been. pic.twitter.com/1UoLbBFGNv — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 25 2021

根據加拿大電視公司（CTV）的直播畫面，康明凱及史佩弗下機時的現場氣氛平靜許多，畫面也暗地多，在微弱的燈光下可以看到杜魯道遵循防疫政策，以碰手肘的方式迎接兩人，畫面中無法聽清楚杜魯道究竟對兩人說了些什麼，不過杜魯道後續發布推文表達歡迎：「歡迎回家，康明凱及史佩弗。你們已展現難以置信的力量、堅韌及不屈不撓，全體加拿大人將持續支持你們。」

Here is a video of our #TwoMichaels home in🇨🇦 and the PM's #TwoHugs on behalf of all Canadians.

Welcome home #MichaelKovrig & #MichaelSpavor! We know their faces so well that I think my guess (of the order of hug in video) is right.🇨🇦🇨🇦💞💞 [HT Jonny for capturing video from TV] pic.twitter.com/m5KbpaG6lt — Kempton "Get Vaccinated. Prevent Deaths." Lam 🇨🇦 (@Kempton) September 25 2021

康明凱後續再轉搭飛機返回多倫多與妻子、家人團聚。在他抵達多倫多前，他的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）受訪表示：「沒有文字能夠形容過去24小時我們的感受，喜悅、解脫、對所有讓這一切實現的人的感謝。」康明凱在抵達多倫多時被記者問及心情，他僅簡短表示：「很棒，謝謝大家。」

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）返回多倫多。

《南華早報》駐加拿大記者楊恩（Ian Young）發布推文評論：「在中國拘留超過1000天後，『兩個麥可』（Two Michaels）抵達加拿大，一個安靜的時刻，和孟晚舟即將抵達深圳的巨大盛況形成鮮明對比。」

#TwoMichaels land in Canada after more than 1000 days of detention in China. A quiet moment in contrast to the vast pomp of Meng’s imminent arrival in Shenzhen

https://t.co/hpmxGRLNVQ — Ian Young (@ianjamesyoung70) September 25 2021

2018年12月，加拿大應美國司法互助請求，在溫哥華國際機長逮捕孟晚舟，數日後中國大陸以涉嫌刺探情報為由，拘留康明凱及史佩弗，不過北京強調拘留兩人和孟晚舟案無關。康明凱是加拿大前外交官，史佩弗則是在北韓及中國大陸工作的商人。今年稍早2人分別被判間諜罪，史佩弗被判11年有期徒刑，康明凱的判決尚未宣布。

加拿大廣播公司報導，孟晚舟被軟禁期間居住在價值達數百萬美元的溫哥華豪宅，相較之下，康明凱及史佩弗拘留期間得「忍受惡劣環境」，司法程序也受到加拿大官員批評，兩方情況「形成鮮明對比」。