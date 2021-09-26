華為財務長孟晚舟案暫告落幕，孟晚舟昨（25）日返抵中國大陸時，許多大陸民眾已自發在機場接機，網路上也有將近1億人觀看直播、守候，相較之下，2名獲釋的加拿大人抵達加拿大時，接機陣仗小地多、現場也安靜許多，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）親自在停機坪迎接2人歸國。
華為財務長孟晚舟24日與美國司法部達成緩起訴協議，當天獲釋後立即搭機從加拿大返回中國大陸，結束超過1000天的拘留，孟晚舟昨日晚間抵達深圳寶安機場前，已經有不少大陸民眾自發前往機場接機，現場還有「熱烈歡迎晚舟回家」的紅布條，香港《南華早報》報導，在線觀看孟晚舟抵達的直播影片最多更達1億人。
隨後孟晚舟穿著一身紅色洋裝步下飛機，受到停機坪上一群揮舞著國旗的民眾熱烈歡迎，穿戴完整防護服的工作人員也輪番獻上花束，孟晚舟也在現場致詞。
相較之下，在同一天返抵加拿大的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）的接機陣仗就小地多。
綜合加拿大廣播公司（CBC）、加拿大環球新聞（Global News）報導，康明凱及史佩弗是在當地時間25日早晨8點以前飛抵亞伯達省（Alberta）卡加立（Calgary）國際機場，加拿大總理杜魯道及加拿大外長賈諾（Marc Garneau）早已在停機坪等候兩人歸國。
根據加拿大電視公司（CTV）的直播畫面，康明凱及史佩弗下機時的現場氣氛平靜許多，畫面也暗地多，在微弱的燈光下可以看到杜魯道遵循防疫政策，以碰手肘的方式迎接兩人，畫面中無法聽清楚杜魯道究竟對兩人說了些什麼，不過杜魯道後續發布推文表達歡迎：「歡迎回家，康明凱及史佩弗。你們已展現難以置信的力量、堅韌及不屈不撓，全體加拿大人將持續支持你們。」
康明凱後續再轉搭飛機返回多倫多與妻子、家人團聚。在他抵達多倫多前，他的妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）受訪表示：「沒有文字能夠形容過去24小時我們的感受，喜悅、解脫、對所有讓這一切實現的人的感謝。」康明凱在抵達多倫多時被記者問及心情，他僅簡短表示：「很棒，謝謝大家。」
《南華早報》駐加拿大記者楊恩（Ian Young）發布推文評論：「在中國拘留超過1000天後，『兩個麥可』（Two Michaels）抵達加拿大，一個安靜的時刻，和孟晚舟即將抵達深圳的巨大盛況形成鮮明對比。」
2018年12月，加拿大應美國司法互助請求，在溫哥華國際機長逮捕孟晚舟，數日後中國大陸以涉嫌刺探情報為由，拘留康明凱及史佩弗，不過北京強調拘留兩人和孟晚舟案無關。康明凱是加拿大前外交官，史佩弗則是在北韓及中國大陸工作的商人。今年稍早2人分別被判間諜罪，史佩弗被判11年有期徒刑，康明凱的判決尚未宣布。
加拿大廣播公司報導，孟晚舟被軟禁期間居住在價值達數百萬美元的溫哥華豪宅，相較之下，康明凱及史佩弗拘留期間得「忍受惡劣環境」，司法程序也受到加拿大官員批評，兩方情況「形成鮮明對比」。
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