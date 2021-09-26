1名女大生3年前入學時因積極想結交朋友，常在團體中踴躍出聲，某次有同學在班上開起話題「你們知道『是誰在敲打我窗』這首歌叫什麼嗎？」她當下馬上跳出來回答，原本是想要說這句歌詞「陰森」又「毛骨悚然」，沒想到她一心急竟濃縮簡化成「這歌詞很『陰毛』」，自此她就被同學們笑稱是「陰毛女」相當崩潰。

該名女大生在Dcard上發文表示，她3年前剛進入大學時因為想要快點結交朋友，因此積極社交、發言，某次她與同學們聊天時，1名同學開啟話題說「咦對了！你們知道『是誰在敲打我窗』這首歌叫什麼嗎？」她當下馬上接話，原本她是想講出「你們不覺得這首歌的歌詞很陰森嗎？」不過下1秒一說出口卻讓現場傻眼。

女大生原本是想要說該句歌詞「陰森」又「毛骨悚然」，沒想到她一心急竟濃縮簡化成「這歌詞很『陰毛』」，遭同學戲稱「陰毛女」。（翻攝自Dcard）

該女大生說，她當下想講出「陰森」又想講「毛骨悚然」，一激動發言的結果，竟是將2個詞「濃縮合併」，變成說出「你們不覺得這句歌詞很陰毛嗎？」在場所有人聽完後滿頭問號，後來她就被新同學們戲稱「陰毛女」，她無奈發文說「真的很想原地投胎3次，灌現場聽到這句的人3次孟婆湯」。

其他網友則笑說，「眾人對妳的發言相當驚訝，所以都議論紛紛=驚議」、「一開口就是陰毛，明顯是個狠角色」、「被取綽號也太惡劣」、「陰魂不散，精神不定=陰精」、「以後變熟了一定會瘋狂被拿出來講」、「哈哈我笑到快死掉」、「我想到以前回答數學老師問題的時候，分配律+交換律=交配律，然後我就被老師罰站了」。