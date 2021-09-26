預賽打下2連勝的中華隊，26日碰上「紅色閃電」古巴隊，林昱珉在5局挨2分炮，終場以1比2遭到逆轉，吞下本屆U23世界盃棒球賽首敗，打完3戰目前戰績2勝1敗。

中華對此役推出左投林昱珉先發，前4局順利壓制對手，沒有失分，打線則在首局靠著曾宸佐保送、陳聖平二壘安打先馳得點，5局上留下滿壘殘壘，沒能多添保險分。

5局下林昱珉續投，他順利抓下2個出局數後，因暴投形成不死三振，又被下棒岡薩雷斯（Yuddiel Gonzalez）轟2分炮逆轉，接著又被敲安，中華隊緊急換上鄭浩均踩住煞車，不過中華隊打線遭到封鎖，最後就以1分差吞敗。

今年剛升上大一的林昱珉在成棒層級的國際賽首度出賽，用74球投4.2局，投出5次三振、1保送，被敲4支安打其中包含遭逆轉的2分炮，失掉2分吞下敗投；接手的鄭浩均後援1.1局無失分，最快球速96英里。

打完前3戰中華隊戰績2勝1敗，接下來預賽還有2場比賽，27日對戰地主墨西哥，28日則要碰上多明尼加，爭取分組前3晉級超級循環賽（Super Round）。