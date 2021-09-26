自詡為「F奶混血」的台日混血網紅松崎敏葵，先前曾因未婚生子、又與會施暴的孩子父親分手而在網路上引起熱烈討論，目前獨力撫養2名孩子的她，近日PO出個人自拍照，雄偉的上圍再度吸引網友的目光。

松崎敏葵日前在臉書粉絲團上曬出一系列自拍照，只見她除了穿上鵝黃色挖空高衩洋裝外，還穿上不少低胸上衣；拍攝TikTok影片時，更直接穿上胸口鏤空的綁帶上衣，將豐滿的胸部放在桌上，讓網友看了大噴鼻血。不過，松崎敏葵上圍原本就是大尺寸的F罩杯，近日看起來有變大不少，引起不少網友質疑「修太多」。

對此，松崎敏葵則是坦言，2018年她曾做過自體脂肪隆乳，將原本C罩杯晉升為D罩杯，隔年又胖了10公斤，使罩杯又「自動」升級為F罩杯，懷孕後胸部又膨脹到I罩杯，直到小孩出生胸部還一路狂漲，她透露「懷孕、生小孩，短短一年內大6-7罩杯」，現在退奶消風後則是L罩杯。

另外，松崎敏葵也表示，自從年初生產完後胸部尺寸就維持在L罩杯，她也明白拍照起來比例看起來相當誇張，但她只有使用美顏功能，並沒有刻意調整身體與胸部，面對網友的批評，她只能無奈表示，自己也不想要胸部變這麼大，因為已經持續一年都一直腰酸背痛。

其他網友看到後，則是紛紛留言「有些人懷孕胸部真的會變大很多」、「真的是越來越胸了」、「我以為是我的錯覺，結果真的變大好多」、「每個人體質本來就不一樣，還要一直費唇舌跟他們解釋，真的辛苦了～有些人單純只是想酸網紅而已」、「中秋快樂哦前面比月亮還大的葵」，再度引發熱議。