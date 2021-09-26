國民黨主席選戰結果揭曉，前新北市長朱立倫以8萬5164票、得票率45.78％的得票率當選黨主席，不過，國民黨台北市議員李柏毅直言，這次黨主席選戰激烈，但是投票率並未如預期，台北投票率更只有3成8而已，自己感到驚訝且不解，他認為這結果有2個解析，而最重要原因，就是黨主席選戰過程廝殺難看，讓黨員失望而不投票。

國民黨台北市議員李柏毅。（圖片摘自李柏毅臉書）

李柏毅昨（25日）在政論節目「少康戰情室」上表示，他也不曉得為何投票率低，令人感到驚訝，這次黨主席選舉總投票數大約18萬人，投票率大約5成。在台北方面，自己看台北市有資格投票的黨員共有4萬多人，居然只投出1萬7300多票，投票率只有極低的3成8而已，而且有些投開票所投票率只有2成6。李稱，台北市共有26個投開票所，沒有一個超過5成，最多投票率大約4成8左右，最低2成6，平均3成8，他也不知為何是這個結果。

李柏毅認為，但這個結果可以推論出2點，首先是台北市支持者可能對國民黨是失望的，其次令自己感到憂心的是，當國民黨員不知要投給誰時，就是放棄選舉，讓老天爺來決定。李強調，台北市人頭黨員不多，多是自主意識較高的黨員，可實際投出來只有3成8投票率。

探究原因，李柏毅推論，可能是黨主席在廝殺過程中很難看，尤其自己在跑的過程中，大家不管支持誰，都會講到一個結果，就是好好一個黨內選舉，為什麼要自己人攻擊這麼難看，把家醜都拿出來講。他認為，國民黨主席選戰不管誰贏誰輸，事後都要挽回黨員的心，因為很明顯台北投票率只有3成8，在這麼激烈的選舉下都只有這個數字，可能這場選戰對台北市黨員而言，他們對國民黨選舉是冷漠的，也不太在意國民黨的未來，這是接下來所有人都要面對的議題，首要就是要如何喚回黨員對國民黨的熱情。