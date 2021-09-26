65歲資深藝人澎恰恰因被「直播天王」連千毅單方面宣布以年薪2千萬確定合作，遭到債主上門討錢，找來林姓友人緊急召開記者會否認加入連千毅的團隊，而林男的身份也被起底，是身價百億的金星集團林秉文。澎恰恰昨（25日）在臉書忽宣布今晚（26日）會再跟林秉文合體直播，備受外界關注。

澎恰恰25日晚間在臉書PO直播預告，表示26日晚間19:00會跟「神秘好友 林先生」一起開直播，歡迎大家共襄盛舉，但未透露主題及內容，讓這場直播蒙上一層神秘面紗。根據《三立新聞網》報導，澎恰恰的兒子皮皮也不清楚實際內容，請大家鎖定直播就會了解具體狀況。

據悉，林秉文的來頭不小，從角頭出身的他綽號「鱸鰻」，曾隸屬於天道盟濟公會，後來轉往澳門經營博弈事業有成，創立金星集團，擴展到菲律賓、南韓等多國，近年在台經營通訊軟體。林秉文看在與澎恰恰有20多年的交情，日前陪伴對方召開記者會，表示澎恰恰的情況沒有想像中糟糕，畢竟債務也沒有這麼多，他也很努力，願意計劃性地陪同處理債務問題，但不會借錢，而是帶對方一起賺錢，並隔空幫忙向債主掛保證：「只要他手腳都還在，他一定會還完」。