教育部今天表示，已通過台大、清大、陽明交大及成大等4校設立「國家重點領域研究學院」(簡稱研究學院)，最快110學年會有首批研究生入學；另為強化研究學院師資陣容，教育部也已同意核增每校至多15名專任教師員額，將攜手產官學界共同培育高階科學技術人才。

「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」於今年5月28日經總統公布，教育部即邀集國發會、經濟部、科技部、產業代表共同組成審議會，決議國家重點領域範圍，包括半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融等5大領域，以及國立大學申請條件與合作企業條件，符合資格者皆可提出申請。

教育部表示，所列國家重點領域是全世界一致注目的領域，在產學合作及人才培育上皆須快速反應取得先機。透過研究學院的設立，能建立產學系統性對話機制，讓產業有效有序地參與國立大學產學治理，提高產業資源投入的意願。

而為能維持研究學院運作所需，行政院國家發展基金也將視企業出資情形予以補助，期能使研究學院成為協助大學及未來產業發展的重要關鍵。