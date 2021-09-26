張惇涵(資料照片)

斯洛伐克捐贈的16萬劑AZ疫苗今（26）日清晨運抵臺灣，總統府表示感謝，強調這彰顯斯洛伐克與臺灣攜手合作、共同抗疫的珍貴情誼。臺灣也將與斯洛伐克在堅實的基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，擴大並深化與中歐、東歐國家的友好連結，在後疫情時代中，共同克服疫情，貢獻更多正面的良善力量。

總統府發言人張惇涵表示，總統府再次誠摯感謝斯洛伐克政府對臺灣的溫暖支持；特別是將原本宣布的捐贈1萬劑，大幅提高至16萬劑，更是彰顯斯洛伐克與臺灣攜手合作、共同抗疫的珍貴情誼，臺灣政府與人民由衷感謝。

他說，臺灣與斯洛伐克從去年全球疫情蔓延以來，便持續攜手合作對抗疫情挑戰。從去年我國政府、高雄市政府及民間捐贈斯國70萬片口罩，到去年斯洛伐克率歐盟之先，將臺灣列入綠色安全名單，乃至今年斯洛伐克國會外交委員會，表決通過支持台灣參與世界衛生大會（WHA）決議案等互助行動，再次彰顯全球共同抗疫之際，民主夥伴間相互扶持的「善的循環」。

張惇涵指出，在全球抗疫的合作上，臺灣與中歐、東歐國家的友好關係亦持續深化，其中，立陶宛、捷克、波蘭及斯洛伐克捐贈臺灣疫苗的總數，已超過84萬劑。一波又一波對臺灣的疫苗援助，不僅大幅提升臺灣疫苗覆蓋率，對於強化臺灣社會總體防疫保護力，更有正面助益。而總統府也要再次誠摯感謝過程中幫忙奔走的各界人士，以及外交團隊的努力，讓相關計畫能夠在短時間內順利完成。

張惇涵表示，日前，我國政府宣布將籌組「經貿投資考察團」於10月訪問斯洛伐克，獲得產業界踴躍迴響。臺灣也將與斯洛伐克在堅實的基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係；而我們也深信，臺灣也將持續擴大並深化與中歐、東歐國家的友好連結，在後疫情時代中，共同克服疫情，貢獻更多正面的良善力量。