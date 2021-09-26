國民黨主席選舉昨（25）日結果出爐，江啟臣連任失利，昨宣布總辭，並在臉書喊話「失落留在今晚、攜手走向勝利」。對於孫文學校總校長張亞中的支持者表示要退黨，江啟臣今日受訪時表示，上午張亞中有傳訊息給他，而這時候對國民黨來講，最重要的就是團結。

江啟臣表示，上午張亞中有傳訊息給他，也會請張出來講講話，因為這時候對黨來講最重要的就是團結，不要讓選民失望，應讓支持者及黨員對黨有更高期待，而黨的團結和諧需要大家共同努力，未來要做的事情還很多，不如把這些精力省下來，好好完成人民期待，拉下民進黨，讓國民黨能重返執政。

媒體也追問，張亞中獲得6萬632票，代表的意義是什麼？江啟臣表示，投票的結果可以有很多不同方面的解讀，有非常多元的意義可以探討，不管從黨員的組成結構，包括路線的主張、未來發展，也凸顯國民黨在面對民進黨這樣鴨霸的狀況下，黨員及民眾對國民黨的期待，但再多不同的解讀，如果沒有任何具體行動、改革或做法的精進，可能都無法滿足民眾期待。

江啟臣說，選舉後要做的事情更多，所以才呼籲，我們沒有時間再等待、蹉跎，選完了，選舉就留在過去，趕快面對未來要做的事比較重要。

對於支持者在國民黨臉書等社群平台喊話「清黨」、「集體退黨」，甚至揚言「包圍八德路中央黨部」。張亞中昨日電話連線《TVBS新聞》政論節目「新聞大白話」受訪時表示，自己沒有任何粉絲，不希望有張粉、張派，如果有，希望是中華民國粉；而此次參選，是代表一個黨的理念和路線及方向，給黨一個參考。至於有支持者可能出現一些激烈的做法，他說，這些事情從來就不在他的規畫之內，他也不希望支持者去做這種事。