斯洛伐克政府捐贈我國的16萬劑AZ疫苗已今日上午運抵台灣，衛福部疾病管制署署長周志浩、外交部歐洲司副司長陳詠韶、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文及副代表蘇可娜，特別到桃園國際機場迎接這批遠道而來的疫苗，外交部表示，即使彼此相距遙遠，兩國可以一起創造國際間更大的良善循環。
外交部對斯國政府及人民慷慨善意表達誠摯感謝。外交部副發言人崔靜麟指出，斯洛伐克是我國在中東歐堅定的民主夥伴，兩國共享自由、民主及人權等普世價值，兩國的合作抗疫從中央到地方政府，把兩國人民情誼緊緊相繫在一起。
他說，尤其斯洛伐克此次捐贈我國疫苗，斯國外交部、經濟部及衛生部等均特別重視，強調我國是「非常重要的友好國家（Very important friendly country）」。此外，我國衛生福利部、外交部以及斯國駐台代表處等居間協調，完成相關法律程序，再度展現台斯兩國政府間的密切互動，共同抗疫的決心。
外交部強調，斯洛伐克數倍愛心所帶來的溫暖，就像由農委會林務局出版的阿美族作家桂春·米雅自然繪本《樹上的魚》，經過兩國文化交流的機制，斯洛伐克文版已經在斯國書局上架，繪本中傳達出友誼與互助的強大力量，證明台斯即使彼此相距遙遠，兩國可以一起創造國際間更大的良善循環。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。