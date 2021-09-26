（左起）衛福部疾管署署長周志浩丶斯洛伐克駐台代表博塔文丶副代表蘇可娜及外交部歐洲司副司長陳詠韶在倉儲點收疫苗。(外交部提供)

斯洛伐克政府捐贈我國的16萬劑AZ疫苗已今日上午運抵台灣，衛福部疾病管制署署長周志浩、外交部歐洲司副司長陳詠韶、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文及副代表蘇可娜，特別到桃園國際機場迎接這批遠道而來的疫苗，外交部表示，即使彼此相距遙遠，兩國可以一起創造國際間更大的良善循環。

外交部對斯國政府及人民慷慨善意表達誠摯感謝。外交部副發言人崔靜麟指出，斯洛伐克是我國在中東歐堅定的民主夥伴，兩國共享自由、民主及人權等普世價值，兩國的合作抗疫從中央到地方政府，把兩國人民情誼緊緊相繫在一起。

他說，尤其斯洛伐克此次捐贈我國疫苗，斯國外交部、經濟部及衛生部等均特別重視，強調我國是「非常重要的友好國家（Very important friendly country）」。此外，我國衛生福利部、外交部以及斯國駐台代表處等居間協調，完成相關法律程序，再度展現台斯兩國政府間的密切互動，共同抗疫的決心。

外交部強調，斯洛伐克數倍愛心所帶來的溫暖，就像由農委會林務局出版的阿美族作家桂春·米雅自然繪本《樹上的魚》，經過兩國文化交流的機制，斯洛伐克文版已經在斯國書局上架，繪本中傳達出友誼與互助的強大力量，證明台斯即使彼此相距遙遠，兩國可以一起創造國際間更大的良善循環。