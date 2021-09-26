黑洞是宇宙中最神秘的星體之一，近期有突破性的新發現。台北市立天文科學教育館指出，有研究發現，黑洞不只有溫度和輻射，還會對空間產生壓力，在宇宙時間長河中，黑洞終將逐漸縮小消失。

天文館表示，由英國薩塞克斯大學(University of Sussex)物理天文系澤維爾‧卡爾梅(Xavier Calmet)及福克特‧凱普斯(Folkert Kuipers)教授所領導的研究團隊發現，黑洞不只有溫度和輻射，還會對空間產生壓力，雖然其效應極微弱，以太陽大小的黑洞來說，產生的壓力只有地球大氣壓的10的負46次方倍，但在宇宙時間長河中，黑洞終將逐漸縮小消失。

天文館說，另一個研究團隊則透過對編號GW150914雙黑洞合併事件的觀測發現，兩個黑洞合併後雖然質量變小，但視界表面積反而增加，與1974年著名物理學家霍金的預測不謀而合！這些發現均刊載於重要的學術期刊《物理評論》(Physical Review)。

為了滿足大眾對黑洞的好奇，天文館邀請曾參與拍攝第一張黑洞影像計畫的卜宏毅教授，26日下午4時透過YouTube天文館頻道，以「今晚我想來點...黑洞甜甜圈」為題，為大家揭開黑洞的神秘面紗。