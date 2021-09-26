宜蘭兩日遊還不知道要去哪嗎？

今天就要來介紹宜蘭的室內好去處，又能「宅」又能享受出門玩的感覺，這些今夏新熱點絕對可以滿足你放假想奔放的心～除此之外，這個夏天實在是太酷熱啦！世界上絕對有一票夏天想出門，但不想曬太陽的朋友們，這些景點無論大熱天或是下雨天，都能玩到最盡興。

宜蘭今夏新熱點

想必宜蘭大家都去過無數次，但這次的景點完全帶給小編截然不同的全新體驗！

#TAXI MUSEUM 計程車博物館

喜歡懷舊的朋友們必踏景點之一！全台灣首座展示計程車的博物館就在宜蘭蘇澳，館內展示2000多件計程車的相關文物以及8台古董計程車，給人種穿越時空的感覺！館內結合新舊元素，用新穎的方式呈現古董，大大滿足許多大人及孩子們的好奇心～

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

館長李濟成開啟收藏計畫，是因為2000年在紐約的一趟旅行，看到一台計程車玩具，車牌號碼「NYC-1009」，恰巧和自己的生日10月9日一樣。至今收藏世界各城市計程車模型，數量近千輛，包括紐約、倫敦、德國、日本及亞洲地區。

館長李濟成與古董計程車。 （圖片／ReadyGo提供）

館內收藏的這款復古的計程車跳錶，著實給人一種時空穿越之感。

古董計程車跳錶。（圖片／ReadyGo提供）

台灣的古董計程車 。（圖片／ReadyGo提供）

逛累了館內還配有甜點與飲料，實在是太貼心啦！能夠飲食的博物館實在屈指可數，但是計程車博物館都已經幫腿痠的你們想好啦～

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

休憩區還有可愛的「迴轉壽司」，但注意看，上面放的是館長所收藏大大小小的計程車模型唷！大朋友小朋友都喜歡趴在一旁的吧檯上看計程車轉～呀轉，這一看半鐘頭就過去了呢。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

＃TAXI MUSEUM 計程車博物館資訊

地址：宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段162巷2號

營業時間：10:00–17:00

聯絡電話：03-990-8088

#甲子蘭酒文物館

宜蘭酒廠（甲子蘭酒文物館）歷史非常悠久，於民國前兩年（西元1910年）成立，因宜蘭舊稱有甲子蘭、噶瑪蘭及蛤仔蘭，所以成立酒文物館時就命名為「甲子蘭酒文物館」。酒廠內還設有「甲子蘭酒文物館」、「TTL主題館」、「台灣紅麴館」、「酒銀行」、「紅露藝廊」等不同主題的展館。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

酒廠內部都散發著古色古香的氣息，紅磚砌的牆以及工安標語，都讓人感覺回到1910年。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

網路上知名的拍照打卡景點就在這！超級大啤酒箱牆，在藍天底下的黃色牆面很顯色，非常符合夏天活潑的風格～魅力無法擋的可愛牆面，你也心動了嗎？快來與朋友相揪前來拍照打卡留念。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

＊啤酒箱牆僅假日開放

酷熱的夏天，絕對要來幾支枝仔冰吧！酒廠內賣店超懂旅客的心和胃，推出了好幾款冰品讓大家消暑：金棗優格口味，冰品跟優格根本是絕佳拍檔，吃起來輕鬆無負擔，還帶著水果的香氣，另外紅豆牛奶口味，可以吃到一顆一顆的紅豆，讓人回想起最傳統的滋味，也是經典不敗的冰品口味！

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

#產品售價

門票：免費

紅露黑棗DIY $200

#甲子蘭酒文物館資訊

店家地址：宜蘭縣宜蘭市舊城西路3號

營業時間：一～日 08:00–17:00

聯絡電話：03-935-5526

#溪和水產觀光工廠

溪和水產觀光工廠是國內首家經HACCP認證的水產加工唷！水產觀光工廠，卻沒有漁市的腥味及潮濕感，用明亮寬敞的館場介紹宜蘭漁業文化跟生態保護間的關係，再用導覽、趣味漫畫、模型讓大朋友小朋友都能輕鬆理解漁產文化。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

海鮮控不能錯過的現場川燙海鮮！經過溪和水產精心挑選過的海鮮，小卷吃起來安心又清甜～

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

最後的最後，好逛、乾淨又安心的賣店是所有人最期待的環節～到了賣店大家可都是矛起來逛，不放過任何一個可以購物的機會！

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

#產品售價

門票 $100（折抵體驗50元、商品50元）

飯糰DIY $150

#甲子蘭酒文物館資訊

店家地址：宜蘭縣五結鄉利興二路11號

營業時間：09:00–16:30

聯絡電話：03-990-7998

#畫．框博物館

這棟走歐洲典雅風格的建築，就是接下來要介紹的主角－畫．框博物館。博物館四周都被田野包圍著，顯得格外清閒，有種歐式田園風格的感覺，這樣的氛圍讓平時靜不下來的小朋友都能夠平靜下來，細細欣賞畫作。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

館內以有趣、輕鬆的方式讓人了解畫作背後的故事，也有場館人員為畫作進行詳細導覽。整個展場都以紅色牆面、黑色天花板為主，散發一股濃濃的神秘氣息，忍不住勾起大眾對畫作的好奇心。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

搞怪的畫作空間讓大家能夠拍照打卡，在優雅的空間中增添活潑的氛圍。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

#樓層簡介

🔹1樓：

導覽- 畫&框小知識

兌換微型積木相框/ 商品區

📷 古典畫框樓梯/ 夜晚露天咖啡座 /積木皮卡丘/ 積木魚尾獅/古典框彩妝台/ 名畫主角體驗

🔹2樓：

導覽- 五大藝術畫派、作品

📷樂高拼貼作品/畫中畫-錯覺藝術/鬼畫連篇/ 3D裸視畫

🔹3樓：

闖關蓋章活動- 認識名畫

📷畫框之牆/ 3D壁畫/ 搞怪名畫

🔹4樓：

闖關兌換小禮物

#產品售價

・門票 $180元（含4項DIY，與折抵100元商品消費）

・5歲以下兒童與70歲以上長者，免票入場，需出示證件

*一般客人參觀「免預約」，團體20位以上需預約

#畫・框博物館資訊

店家地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段81號

營業時間：10:30–18:30（四公休）

聯絡電話：03-960-6108

宜蘭特色餐廳

#神農青舍

喜歡老派或是文青元素的朋友們絕對要來神農青舍一探究竟！

這裡曾經是糧食局的單身宿舍，七棟相連的洋式建築，經過修復但依然維持當時的格局。保留著最初老派的浪漫，結合現代文青元素，現在是餐酒館、背包客棧也是休息或閱讀的舒適空間。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

住宿可分為背包客棧和雙人套房，雙人套房和餐廳同一棟且同一樓層，擁有雙人獨立的衛浴空間，還附贈一間溫馨的小客廳，體驗住在老宅中的復古享受。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）＿

背包客棧位在建築物的後棟，刻意挑高的空間更顯寬敞也能容納更多人，與朋友同住又能有自己的床位，整體乾淨舒適且採光非常棒，讓小編也忍不住想背著行李搬進來～

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

設計感十足的神農青舍就連廁所也不放過，石牆搭配外露的管線構成精緻的工業風格。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

餐酒館的部分則供應午餐和晚餐，憑藉對地方的記憶打造精緻的法式餐點，結合當地特產和主廚的功力，讓人吃過就愛上且回味無窮。

其中這道看似平凡無奇的「神農禾稻鴨肉飯」，吃起來卻不是如此，鴨肉味聞起來不腥而有香氣，與油蔥完美結合，是小編最愛的其中一道料理～建議拜訪神農青舍的朋友們都點碗鴨肉飯來過過癮。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

晚餐才有的餐點「直火炭烤牛排佐阿根廷醬」讓人食慾大開，驚豔的表現來自於肉質鮮嫩多汁，與一旁的阿根廷醬相輔相成，蹦出新滋味！晚間很適合點負擔較小的牛排，精緻可口，與店內悠閒典雅的氣氛十分相稱。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

＃餐點售價

【午餐】單點/套餐

・經典凱薩沙拉 $150/270

・普羅旺斯鴨胸燉菜 $200/320

・舒肥嫩雞胸紅藜麥飯 $180/300

・紅酒燉牛肉 $200/320

・煙燻鴨胸佐金棗油醋醬沙拉 $150/270

・明太子天使冷麵 $150/270

【晚餐-套餐】

・沙拉：炭烤南方澳鯖魚沙拉/蘭陽季節蔬菜花園雞胸沙拉

・湯：本日限定濃湯/松露野菇濃湯

・熱前菜：神農禾稻鴨肉飯

・甜點

・主餐：

-香草豬菲力佐香草莎莎醬 $480

-嫩煎香料麥片鱸魚排與燉薏米 $480

-傳統油封鴨腿與義式圓餃 $580

-直火碳烤牛排佐阿根廷醬 $680

#住宿直接詢問FB粉專

＃店家資訊

店家地址：宜蘭縣宜蘭市神農路二段96號

營業時間：一～日 11:30-14:30 ／ 17:00-20:00（週二公休）

聯絡電話：03 935 2770

#１之２號

低調的藏身在巷弄內，走進巷弄迎面而來的是風光明媚的開闊風景以及鴨子們悠游的池塘，這樣的景象讓人一眼就愛上了這個地方～老闆從信義區到國外，再從國外來到了宜蘭鄉間接手爸爸的熱炒店，老闆娘則從飯店櫃台副理與老闆一同攜手回鄉打拚，將原本的熱炒店一步一步改造成私廚，才有了現在的1之2號。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

店門口的柚子樹掛滿了熟透的柚子，散發著一股淡淡的柚子香，想體驗被大自然包圍的感覺，小編真心推薦一定要到店內坐坐。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

超熱門料理非「南方澳現撈海鮮手工披薩」莫屬！顧名思義，老闆每天親身前往漁市採購當天的現撈海產製作披薩，品嚐的每一口都是滿滿的鮮甜滋味。披薩的正中間還躺著一隻超大蝦子，也是老闆對於這道料理的絕對堅持。

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

【宜蘭旅遊】你不知道的隱藏版旅遊新熱點！幫你包辦兩天一夜 （圖片／ReadyGo提供）

＃產品售價

・南方澳現撈海鮮手工披薩 $320

・西班牙風乾火腿披薩 $280

・蒜香白酒蛤蠣義大利麵 $260

・義式家常手作提拉米蘇 $130

・手作威士忌苦甜巧克力布朗尼 $120

・自由發揮 $250

・拿鐵 $120

・翻完越南咖啡 $150

＃店家資訊

店家地址：宜蘭縣蘇澳鎮思村路1-2號

營業時間：11:30–17:30 18:30–21:00（一、二公休）

聯絡電話：0919-903-983