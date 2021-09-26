中職「樂天女孩」啦啦隊副隊長羚小鹿(楚知嫣)，甜美外型下有著超火辣身材，讓她圈粉無數，IG擁有超過22萬粉絲追蹤，近日她在社群PO出遊美照，好身材呼之欲出，讓老司機看了都直喊：「太犯規」。

羚小鹿近日在IG曬出遊美照，並寫下：「吹吹風」，只見穿著細肩帶洋裝的她，對著鏡頭露出燦笑，胸前大U領設計讓她傲人上圍呼之欲出，她還將墨鏡掛在雙峰中間，邪惡視角讓深邃事業線全被看光，好身材完全遮不住，網友大讚她又美又辣，「好正，太犯規了」、「好深」、「迷鹿了」。

羚小鹿加入啦啦隊前曾擔任過秘書及牙醫助理，擁有阿美族血統的她，外型亮眼、身材火辣，甜美與性感兼具，讓她擁有不少死忠鐵粉，因為拍照零死角，任何風格都能駕馭，有零死角女神稱號。

2014年加入啦啦隊行列，是「樂天女孩」啦啦隊主力成員之一，在中職擁有超高人氣，並多次隨團前往日本球場進行交流，累積不少日本球迷，去年以「楚知嫣」之名跨足音樂界，推出個人單曲《女皇作風》，大膽駕馭華語樂壇較少見的美式拉丁電子舞曲，跳脫陽光可愛的職棒女孩，讓粉絲耳目一新。