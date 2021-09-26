美式賣場好市多為解決民眾不購物，免費停車的問題，分店陸續改為收費制停車場，如今北台中店也宣布，實施購物消費折抵停車費新制。消息一出，民眾都支持使用者付費，不過也有一部分網友認為，比起北台中店，台中南屯店的停車位常常一位難求，才最該實施收費制。

一名網友日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，「好市多北台中店終於要開始收費啦！」並分享賣場停車場公告，指為提升服務品質，將於9月25日起實施購物消費折抵停車費新制，停車每小時100元，消費滿500元（含）折抵3小時，每日最高折抵3小時。

好市多北台中店宣布實施停車收費制。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，「使用者付費，有消費就折扣，很不錯」、「早就該這麼做了」、「隨便買都會超過500元」、「最好全台都同步啦」、「支持全台好市多都收費」、「早該收費了，看不過一堆停免費的」。

留言中也有不少在地人認為，北台中店常常車位停不滿卻要收費，反觀南屯店每次去都客滿，因此認為南屯店才是最應該收費的，「北台中店是最晚開的好市多，但不到一年就實施停車收費，南屯店才應該要收吧」、「南屯幹嘛不跟進？一堆停好市多逛迪卡儂的」、「拜託南屯快跟進吧」、「真的不懂南屯店在堅持什麼？」