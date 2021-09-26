江啟臣合體顏寬恒 掃街罷免陳柏惟

國民黨主席選舉昨（25）日結果出爐，朱立倫以8萬5164票、45.78%得票率當選。江啟臣連任失利，昨宣布總辭，並在臉書喊話「失落留在今晚、攜手走向勝利」，今日他隨即投入台灣基進黨台中立委陳柏惟罷免案，與前立委顏寬恒一起擔任義工掃街。

江啟臣受訪時，先謝謝台中鄉親，台中還是非常團結，他並強調，重點不是在哪裡第一名，是國民黨要第一名，這是共同目標；而黨內選舉已經結束，要拋棄競爭、保留團結，未來工作和任務還很多，民眾對我們的期待也很高，我想國民黨不會讓大家失望，我們會團結、會一起戰鬥。

對於投入罷免陳柏惟活動，江啟臣也提到，就是擔任志工，跟民眾站在一起，對於民代是否適任，由民眾決定，相信台中人會做出對台中人最有智慧的決定。

江啟臣投入台灣基進黨台中立委陳柏惟罷免案，與前立委顏寬恒一起擔任義工掃街。（圖／中時新聞網直播畫面）

談到黨主席選舉，江啟臣表示，朱主席應會盡全力團結整個黨，在最短時間整合各方戰力，達成接下來要完成的目標，不管年底公投還是2022、2024，相信這也是黨員的期待，讓我們共同支持他，讓國民黨能面對接下來的難關，不要辜負黨員跟支持者的期待。

對於2024總統人選，他說，過去辯論時就提到過很多人選，自己過去也一直主張黨內應該有一個透明、清晰，結合黨員參與及民意的初選制度，相信接下來黨中央也會在這方面做好準備。

江啟臣提到，選舉已經結束，總辭是一個負責任、該做的事，交接都是技術性問題，而現在仍是疫情期間，全代會是否能順利召開也是不確定因素，但黨務工作不能停，希望交接工作趕快進行，讓黨務順利無縫接軌、順利推動，應該有很多彈性的方式可以處理，這部分由中常會討論，像去年自己也是在3月9日就由選監小組辦理就職事宜。他認為，要趕快讓黨務工作推動，疫情期間，黨應該可以有更彈性的做法，不要有空窗，自己也會全力協助跟幫忙，若有需要，會拜訪幾位候選人，希望大家此時此刻能團結，讓國民黨可以更好，相信也是每個候選人參選的初衷。

江啟臣也說，朱立倫有約近期要見面，會把這段時間中生代的想法、理念，不管在立院或地方上，對黨的未來想法及看法，都會轉達給朱，希望朱能在最短時間內趕快把黨組織好，面對未來每一關的挑戰跟任務。

未來江啟臣會持續與人民站在一起，而本身仍是立委，他指出，還有很多事情要做，已經經歷過一段競選的時間，希望能沉澱一下，選民的期待跟交付給的工作任務，還是會很積極完成。

而過去曾提到「一個不老實，一個不務實」，被問到選後怎麼用行動團結國民黨，江啟臣坦言，選舉過程難免有言語交鋒，但競爭是為了進步，希望在競爭過程各方所提出的建議，獲勝者都能納為將來政策或黨務工作上的考量，作為未來施政的內容及想法，這樣的意見斟酌，就是行動上的團結。