大家都有自己的愛好，像蜂編...對大家都知道我是一個宅宅愛好者，但也是有很多對於吃很有想法的人，就很多甜點愛好會、燒烤愛好會等等，喜愛某一種食物的人組成的一個團體（？）而臉書粉專「台灣拉麵愛好會」就票選出20間疫情下的璀璨新星，有新開的店家那當然也有老實力的職人，每一家都讓在愛好會中的每一位線上最高的敬意，蜂編則是把台北的這幾家挑出來製成一個拉麵地圖，下次大家要吃拉麵就超方便！

聖王烹星

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

「聖王烹星」是台北有名的勝王拉麵的中央廚房，位在勝王新地址旁邊巷子裡的「烹星」招牌寫著勝王烹星，地址就在林森北路錢櫃附近，離熱鬧的中山商圈也很近，座位採一人一席，中間附有隔板，除了可以讓人專心吃拉麵，也符合目前的防疫標準，座位上有一壺飲用水，還附有三種醬料分別式辣椒醬、辣椒醋、七味粉，可以先品嘗原味後再依照自己口味加點調味醬搭配，有別於想像中的濃厚湯頭「聖王烹星」的拉麵湯頭是各種乾物熬煮的清湯頭，熬湯前先把各種食材製成乾物，再加以組合熬製，程序上更為繁瑣，有一股沉穩的厚度又帶些清爽的口感，湯頭也不會過於死鹹或膩口，不虧為拉麵的靈魂，麵條是使用細長的寬扁麵，麵體比較長、口感Q彈滑順，跟清湯相當速配，滑溜溜的口感，充滿美妙的感覺。

時間：週一至週日 11:30–14:00、17:00–20:30

地址：104台北市中山區林森北路306號

交通：捷運雙連站

數寄屋 辻葉 ゆず塩鷄白湯らーめん專門店

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

這家開在師大夜市餐飲戰區的「數寄屋 辻葉 ゆず塩鷄白湯らーめん專門店」在試營業就受到矚目，店的裝潢編項日式樸素，最特別的地方是煙燻叉燒組合是到桌邊服務將蓋子一掀起來，滿滿的迷幻煙霧衝出，在騰雲駕霧中叉燒颯爽登場，直接把燒肉店最流行的手法帶進拉麵店，非常的有創意，加入大量松露醬和白松露油，同時叉燒本身品質維持不錯，柔軟、入味、甜香氣都有，同樣會是喜歡清湯頭的拉麵愛好者會喜歡的店，用許多鹽打出雞風味層次，有趣的則是用了胡麻油增香，跟著絲絲的柚子香溫順入喉，下半層則由柚子胡椒接手辛香，漸漸的甘甜會出來。

時間：週一至週日 16:30–20:30（週二、週四公休）

地址：台北市大安區泰順街33-5號

交通：捷運台電大樓站

柑橘Shinn - 鴨蔥

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

「柑橘Shinn - 鴨蔥」藏身於六張犁出口附近，因為蠻隱密的如果不是在地人，基本上是不太會經過那個地方，起初主打日式柑橘加熱滷味、乾拉麵為二店經營，後來改推鴨湯為基底，結合柑橘湯頭的拉麵店，主打的蔥鴨拉麵是用鴨湯頭、柑橘湯頭這兩種作為基底，再去延伸其他湯頭作為變化，像是有淡麗系（皆有柑橘湯頭，依照鴨香、柑橘、蛤蠣比例決定湯頭）、泡系（鴨濃湯 100% 口味較鹹重）、乾拉麵，還有分女版或是男版，可是說是非常貼心的一家拉麵店，用餐空間也寬敞明亮非常舒服，也有醬料可以自取，像是乾拉麵就要加上他們家的柚子胡椒，貼心的店家就是這麼貼心，在座位上都會有一個三分鐘沙漏，就是要告訴大家拍照的時間不要超過三分鐘不然會影響拉麵的口感，或是讓柑橘片泡太久使湯變苦。

時間：週一至週日 11:30–14:00、17:00–20:30

地址：台北市信義區嘉興街315號

交通：捷運六張犁站

讓麵煮一會 雞白湯らーめん

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

新莊近一兩年突然成了拉麵戰區，有越來越多別具特色的拉麵店開幕，捷運新莊站附近的「讓麵煮一會」就是其一，以雞白湯為基底，除了原味雞白湯拉麵外，再變化出酒香焦蒜雞白湯拉麵、川．辛雞白湯拉麵兩款，新推出的泡系松露雞白湯更是在拉麵社團掀起討論，加上不定期推出的期間限定口味，讓新莊拉麵愛好者有更多的選擇。去年試營運到現在，吃過的人都說湯頭進步很多，還被拉麵社團網友們戲稱，老闆根本就是開了外掛，「讓麵煮一會」的拉麵可以免費加大，點餐時就要先說，口味如果要調整也要先講，另外比較特別的就是「讓麵煮一會」一般不是使用豬叉燒，而是使用雞叉燒，舒肥方式調理的雞叉燒，吃起來軟嫩不柴，沾染點焦蒜油的氣味，味道很好。

時間：週二至週日 12:00–20:00（週一、週四公休）

地址：新北市新莊區中華路一段45巷1號（停車場隔壁）

交通：捷運亞東醫院站3號出口

麵屋雞金

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

長期關注拉麵店情報的人對「五之神製作所」一定不陌生，而「五之神製作所」在光華、北科大商圈開設了專賣雞湯拉麵的分店「麵屋雞金」現階段店家提供的內用品項僅有原味的「雞白湯拉麵」與「辛味噌雞白湯拉麵」兩種，店家貼心地提供免費加麵與免費叉燒增量二擇一的選擇，增量後的叉燒足足有２大片豬叉燒與４片雞胸肉，湯頭本身濃度不那麼高，但每一口都能感受到湯中滿滿的肉末，配上百搭的極細麵，湯汁的精華隨著囌囌的吸麵聲完整地進入了喉中，此時可再加入店家提供的蒜泥，為湯頭增添些嗆辣與生命力，使層次更加多元豐富。

時間：週一至週日 11:30–15:00、17:00–21:00

地址：台北市中正區新生南路一段6號1樓

交通：捷運忠孝新生站

長生塩人

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

「長生塩人」位於天母北路與天母西路的交叉口，位子不多常常需要排隊，開到半夜一點，是宵夜夥伴們的好選擇！店裡的位子大約不到十個，一長排的吧台座位「長生塩人」主要就是塩味湯頭拉麵，另外也還有賣醬油以及味噌口味拉麵，價格真的很便宜跟其他拉麵店比較起來真的算是CP值很高，口味很清爽的鹽味拉麵，配菜還有娃娃菜，舒肥雞肉的口感很軟很嫩，炙燒過的豬肉味道好香，吃起來是松阪豬的口感，有著Q彈度，除此之外還加了洋蔥以及蔥花，麵條部分口感軟硬度也剛好，如果晚上不想吃太過濃厚滋味的東西，真的可以來吃這家！

時間：週二至週日 17:00–01:00

地址：台北市士林區天母西路65號

交通：捷運石牌站

塩琉

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

近期台灣算是掀起一股鹽味拉麵的風潮，可能是濃厚的豚骨拉麵大家已經吃膩了（蜂編還是很喜歡拉～）但是這家位在台北車站與西門町附近的「塩琉」被許多拉麵愛好者列入在台北市內用解禁後嘗鮮的口袋名單之一，店名「塩琉」象徵著以鹽味拉麵為主打，特別的是他們時常會在粉絲專頁公告推出新的組合，像是結合龍蝦與干貝的限定拉麵，聽起來非常高級！淡麗的塩味湯頭與全粒粉製成的細麵，兩者非常契合，達成完美平衡。

時間：週一至週日 11:30–14:30、17:00–19:30

地址：台北市中正區重慶南路一段116號

交通：捷運台大醫院站

丸宗拉麵屋

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

丸宗拉麵屋位在三重龍門路的「丸宗拉麵屋」是一台文青的小餐車，白色燈籠高掛寫著拉麵，這種小小的店家果然會造成拉麵愛好會的熱潮，以全雞入湯的雞白湯（老闆：不想只用雞骨湯就賣你2、3百）相當吸引人！以一人一張畫單方式點餐，價格最高的滿盛雞白湯拉麵可無限加麵，整碗的配色相當平衡，新鮮蔥絲、深黃褐色的筍乾、一片海苔、少許色洋蔥還有舒肥雞叉燒和豬梅花，全雞熬煮的乳白色高湯，味道濃醇，在口中的滑順感非常美好，入喉飄著淡淡雞香味，沒有雞的腥味，除了注入一絲文青氣息外，以百元起的拉麵價格，專注於熬製湯頭的拉麵店真的很吸引人。

時間：週二至週六 17:00–20:00

地址：新北市三重區龍門路258號

交通：捷運三重國小站

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

崇灯拉麵

位於捷運六張犁站附近約10分鐘路程的「崇灯拉麵」是一間今年三月才新開的拉麵店，店主曾於墨洋拉麵修業，後來自己再出來開了這家新的拉麵店，主打的就是台北目前較少見的魚貝系清湯，拉麵口味有三種選擇，分別是魚貝湯底的海鳴清湯，雞白湯底的陸鳴濃湯，以及冬蔭湯頭的泰鳴酸辣湯，除了拉麵之外「崇灯拉麵」也提供了三種飯類，有咖哩飯、TKG叉燒飯和一般叉燒飯，還有一些配菜，整體選擇相當多元。以魚貝清湯為基底，搭配日式醬油，清澈的湯頭有著淡褐色的光澤，上面浮著一層香味油，稍微增加了湯頭的滑順度。喝起來以貝類鮮味為主，帶有一點雞香味，而麵條本身的彈性和咬勁也很不錯。

時間：週二至週六 12:00–20:00（週一、週四、週日公休）

地址：台北市大安區基隆路二段263號

交通：捷運六張犁站

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

黑田屋拉麵店

「黑田屋拉麵店」位於雙連跟民權西站中間，跟一般拉麵店一樣是自助點餐的店家，從照片看就知道是非常濃厚的湯頭，叉燒的比例是瘦肉偏多，不太喜歡吃肥肉的人一定會喜歡的完美比例，咬起來非常入味，豚骨的湯頭加一點提味的醬油，不會有背脂過多的油膩感，卻帶出十分濃郁的口味，用的麵條則是粗麵，跟前面許多拉麵店家不同，粗麵的口感以及飽足感都是前所未有的。

時間：週二至週日 11:30–20:00（週一公休）

地址：台北市中山區錦西街31號

交通：捷運民權西路站

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

麺処田冶 雞清湯 拉麵

「麵処田冶拉麵」位在忠孝敦化捷運站3號出口，老闆是日本人、老婆是台灣人，以烏骨雞作為湯底，跟一般強調重口味的日本拉麵味道不太一樣，反而更凸顯他的清爽自然，因為基底是烏骨雞湯，喝起來很清爽完全不油膩，醬油口味多了點甘甜味，不像有些日式醬油拉麵會有點死鹹感，麵條屬於偏硬帶彈，即便泡在湯裡很久了都不會過於軟爛，最吸引饕客的還有「麵処田冶拉麵」的叉燒超級大片，屬於偏瘦但又不柴的，如果想吃道地的日式雞湯拉麵，絕對可以來吃吃看「麵処田冶拉麵」，是CP值很高的台北東區拉麵推薦。

時間：週一至週六 11:30–14:00、17:00–20:00（週日公休）

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷40弄9號 １F

交通：捷運忠孝敦化站

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

麵屋駟

「麵屋駟」位於新莊輔大站一號出口附近，前方就有公車站牌，交通上非常便利，距離輔大非常近，店面相當樸實，掛起了雞白湯的燈籠昭告著店家的主打品項，這裡的拉麵價位不高，口味上濃淡均有，可以滿足不同口味的麵友，品項有雞白湯、 辛味雞白湯、味噌雞白湯以及清雞湯拉麵，另外也有拉麵店都會有的炙烤雞叉燒丼飯，還有連拉麵愛好會的會長都有分享過辛味口味非常辣，讓更多嗜辣的朋友想去挑戰看看！免費提供無限次的加麵服務，只要碗中還有湯，都可以免費續麵喔，老闆真的很佛心，但因為現在疫情的關係暫時關閉，希望能再次吃到好吃的拉麵。

時間：因疫情暫時關閉

地址：新北市新莊區中正路504號

交通：捷運輔大站

全台拉麵超新星排行 拉麵愛好會特選台北必吃「拉麵地圖」冠軍之路得來不易 （圖片／BEEMEN蜂報提供）

CHILL RAMEN

「Chill Ramen」是士林芝山的拉麵店，名字看起來Chill，店內空間也十分寬敞，聽說之前是美式餐廳，而因為老闆希望給顧客一種Chill的用餐體驗，所以格局較為寬鬆，菜單的部分除了拉麵，也有其他像是叉燒飯、炸豬排定食、唐揚雞定食等飯類，非主食也有一些炸物像是可樂餅和炸豆腐，以及開胃菜類型的小菜，選擇算是滿豐富的，最注目的拉麵都是使用台灣在地食材，因為老闆的理念就是想做出一碗屬於台灣人的拉麵，希望顛覆部分人覺得台式拉麵就是不入流的偏見。豚骨湯頭的香濃喝起來相當順口，肉燥香氣十足，選擇中捲麵帶湯力很不錯，吃起來有一點咬勁和彈牙，炙烤叉燒的肥肉比例偏高但吃起來卻完全不油膩，香鹹軟嫩入口即化。

時間：週一至週日 11:30–14:00、17:00–21:00

地址：台北市士林區福華路166巷7號

交通：捷運芝山站

以上就是拉麵愛好會所選出來的20大（只有算台北的話是15家）拉麵店，每一家看起來都非常可口誘人，不管你是喜歡清爽系的雞湯頭，還是濃郁系的豚骨湯頭，甚至有喜歡細麵或是粗麵，絕對能從這裡挑出你喜歡的拉麵店！下面也附上拉麵地圖讓大家踩點不費力！