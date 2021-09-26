日本每年都會舉辦各式各樣的校園選美比賽，但過去常因官方的的審美眼光「與眾不同」，被網友無情痛批，而這次的日本選美大賽，是由 Campusone 所舉辦，將日本許多大學的選美進行統合，雖然目前只有部分大學開始投票，但各大學的正妹候選人美貌早引起許多網友討論。

這次的校園選美比賽是 CampusOne 第一年舉辦，由各大學推出五位參賽者，再讓網友們在網路上投票，因為是整合了各地的大學於同一平台上，所以每個學校的校花校草一目瞭然，自然也引起網友比較各地學校的學生顏值。

捕獲初愛系正妹！日本全國大學選美比賽開跑，某所學校高顏值口碑 網友求入學 （圖片／JKF提供）

捕獲初愛系正妹！日本全國大學選美比賽開跑，某所學校高顏值口碑 網友求入學 （圖片／JKF提供）

▼立教大學2號候選人「仲丸恵理」與3號候選人「川畑世英良」合影催票

捕獲初愛系正妹！日本全國大學選美比賽開跑，某所學校高顏值口碑 網友求入學 （圖片／JKF提供）

▼立教大學5號候選人「久村奈奈子」簡直就像日雜模特，清新可人的模樣受網友喜愛！

捕獲初愛系正妹！日本全國大學選美比賽開跑，某所學校高顏值口碑 網友求入學 （圖片／JKF提供）

哇～一張張令人賞心悅目的正妹照，叫人怎麼投票呢！其中位於東京豐島區的名校，立教大學，可說是獲得了許多網友的喜愛，有興趣的朋友們不妨也可以進入比賽官網看看呦！

捕獲初愛系正妹！日本全國大學選美比賽開跑，某所學校高顏值口碑 網友求入學 （圖片／JKF提供）