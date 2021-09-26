這年頭只有長得漂亮還不夠，身材若是沒有看頭，恐怕也很難在網路上衝出高人氣，最近，一位性感尤物就靠著高顏值和火辣 S 曲線，在 IG 上成功吸引超過 51 萬人追蹤！

看完她的照片也想做運動了！正妹「健身教練」魔鬼 S 曲線迷倒 51 萬人（圖片／JKF提供）

照片中的主角是來自越南的 Trang Lê，目前在擔任健身教練的她，身材也相當有說服力，不僅有傲人精實的馬甲線，背後那一對「蜜汁翹臀」更是搶眼，尤其是身穿緊身褲時的凹凸曲線，也成功掀起各地網友的關注和熱議。

看完她的照片也想做運動了！正妹「健身教練」魔鬼 S 曲線迷倒 51 萬人（圖片／JKF提供）

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除了訓練有素的魔鬼體態外，讓她火速成為網路紅人的主因，或許就在於她總是不藏私的在社群平台上大曬「深長事業線」以及各種健身穿搭，一張張前凸後翹的辣照，都在在凸顯出具備優越的先天條件與後天不懈努力的重要性。

看完她的照片也想做運動了！正妹「健身教練」魔鬼 S 曲線迷倒 51 萬人（圖片／JKF提供）

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也許很多人都會認為女生穿內衣或比基尼的時候是最辣的，但隨著近年健身風氣盛行，大眾也赫然發現原來包緊緊的「貼身運動裝」才是狠角色，就算沒有露出一大片肉色，照樣能反映凹凸曲線，一秒成為健身房的最大亮點。

看完她的照片也想做運動了！正妹「健身教練」魔鬼 S 曲線迷倒 51 萬人（圖片／JKF提供）

看完她的照片也想做運動了！正妹「健身教練」魔鬼 S 曲線迷倒 51 萬人（圖片／JKF提供）

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雖然 Trang Lê 平常大多都是以運動裝現身，但她私底下的打扮其實相當惹火，各種大秀「南半球」的穿搭比比皆是，做為一名健身教練，她不僅具備專業的健身知識，對時尚的敏銳度也相當不錯，不只擄獲廣大男性的心，也吸引許多把她當成健身、穿搭指標的女生按下追蹤鍵，持續在網路上累積高人氣。