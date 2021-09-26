每次聽到什麼人氣的作品或是任何事物，只要有特別的日子（尤其是週年）我們又愛又恨的 LEGO 就絕對不會失手錯過，為了歡慶華特迪士尼世界度假區成立 50 週年，LEGO 推出「Mini Disney Castle」（迷你迪士尼城堡）紀念這特別的里程碑，雖然稱之為「Mini Disney Castle」（迷你迪士尼城堡）但精緻程度絕對不會輸給大型的 LEGO 作品。

週年就有 LEGO 是不敗的定律？燕尾服米奇加迷你版迪士尼城堡 這樣也能算去迪士尼玩了嗎（圖片／BEEMEN蜂報提供）

讓許多 LEGO 迷、迪士尼粉絲超級期待的「Mini Disney Castle」（迷你迪士尼城堡）正式發表，預計將於 2021 年 10 月 1 日發售。本作共有 567 片零件，組裝完成之後高度 21 公分，寬度則是 14 公分左右，以精巧的迷你尺寸再現灰姑娘城堡（Cinderella Castle）的外觀細節，利用豐富的灰、白色磚塊堆砌，並以藍色、金色的圓頂與長條零件點綴，建築的外觀輪廓、城門的結構都有不錯的還原度，城門上頭的時鐘印刷也非常漂亮，是超適合放在一旁的迷你精巧版。