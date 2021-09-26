以往投保新契約時，依法規定保險業務員需要親見客戶，並由客戶親自簽署投保文件；然而，隨著疫情持續延燒，也導致民眾線上投保的需求升溫，避免增加接觸感染風險。據了解，目前國內多家保險公司紛紛向金管會申請試辦遠距投保作業，且已有6家壽險和產險公司經審核通過准予試辦，而金管會也將進一步檢視這6家壽險和產險業者最後繳交的成果報告，再考量是否作為未來開放遠距投保作業的常態化規則。

試辦通過則未來將訂定常態化規則

金管會指出，這6家獲准試辦遠距投保作業的保險業者分別為國泰人壽、中國人壽、富邦人壽、全球人壽、新光人壽及富邦產險等；其中，國泰人壽最早動作、早在今（110）年6月即已開始試辦，中國人壽、富邦人壽、全球人壽緊接其後，至於新光人壽和富邦產險則預計將於11月啟動試辦。

舉例來說，富邦人壽針對要保人和被保險人只要是本國自然人，無需另外註冊會員，即可在保險業務員的指引下，透過企業視訊平台以個人手機門號驗證後直接投保。

此外，像是國泰人壽有別於其他保險公司只提供遠距投保作業，另也包括理賠、保費及保全等相關服務，都能透過視訊平台同步完成。

針對遠距投保作業的成效評估，金管會進一步說明，各家保險公司試辦期間為2至6個月不等，試辦成功與否會同時參照試辦期間的投保件數和投保成功率……等，「這還是要看各家保險公司的試辦情形怎麼樣，目前還沒有一家業者走到提交成果報告的階段。」