今年第15號原中度颱風「蒲公英」，稍早增強為強烈颱風，天氣風險公司表示，蒲公英有機會與燦樹、舒力基一拚今年西北太平洋最強颱風，然而目前的大氣環流不會將蒲公英颱風帶到台灣附近，未來幾天大致在琉球群島東方海域就會大角度往北轉東北移動至日本南方海面、逐漸遠離台灣，對我無直接影響。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，蒲公英颱風對台灣天氣不但沒有太大影響，周四以前還持續為台灣帶來水氣較少的東北至偏北風環境，迎風面北海岸至東北角地區雲量稍多一些，但降雨量已經不像前兩天來得那麼多。

此外，背風的中南部地區則大多仍維持著晴時多雲穩定天氣，只有下午時段山區仍然容易有熱對流雲系發展擴散為局部地區帶來短暫雷陣雨，這個時節仍然有旺盛雷雨胞發展機會，登山、戲水、踏青等戶外活動要特別留意下午時的天氣變化。

歐宗學指出，周五、周六蒲公英颱風對台灣已無影響，環境風速偏弱且水氣稍微增多，預估北部、東半部地區將有局部短暫陣雨機會，中南部則仍然維持著午後局部短暫雷陣雨的天氣型態。短時間內太平洋高壓勢力可能持續偏強、還沒有明顯的冷空氣南下影響台灣，大家引頸期盼的秋涼還得再等等了。