美國鐵路公司（Amtrak）一輛載有147名乘客的列車「帝國建造者號」（Empire Builder）昨（25）日下午出軌，多節車廂翻覆，目前已知至少3人死亡、數十人受傷。

MORE: New video shows the aftermath of an Amtrak train derailment in Montana that killed at least three people according to the Liberty County Sheriff’s Department. Officials did not say how many total were injured in the incident. https://t.co/6Cxe5h1jej pic.twitter.com/imB3IOA0Sl — ABC News (@ABC) September 26 2021

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，美國鐵路公司「帝國建造者號」當地時間25日下午4時行經蒙大拿州（Montana）賈普林（Joplin）時，當中5節車廂出軌、翻覆，CNN引述自由郡（Liberty County）警長辦公室表示，火車翻覆至少造成3人死亡，《紐約時報》引述地方救難官員芙莉克爾（Amanda Frickel）指出，超過50人受傷。

美國鐵路公司證實，這輛火車載有147名乘客、13名列車組員，指出公司正在與地方單位合作運送傷患，撤離其他乘客。

美國鐵路公司（Amtrak）載有147名乘客的列車「帝國建造者號」（Empire Builder）25日下午出軌，已知至少3人死亡、數十人受傷。（圖／美聯社）

乘客上傳的現場畫面顯示，好幾節車廂已經傾倒，不少乘客站在軌道旁查看災情，當中也有人拿著行李。

畫面顯示當地天氣晴朗，列車出軌的鐵道是直的，並不是彎道，目前尚不清楚火車出軌原因。

An @Amtrak train derailed about 55 miles west of Havre Montana today. This is the Empire Builder train that goes to Seattle. According to my dad there is at least one fatality. 3 cars on their side 2 of them detached. #amtrak #havre #train pic.twitter.com/GHuEVMUsyO — McLovin (@McLovin1019) September 26 2021

根據Amtrak官網介紹，「帝國建造者號」往返芝加哥及西雅圖之間，途中行經明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）、波特蘭等城市，這段路程將帶領乘客「體驗美國西部崎嶇的壯麗景色」。

俄羅斯衛星通訊社報導，事發當時列車正向西駛往西雅圖。美聯社指出，列車出軌地點距離加拿大邊境僅48公里。

芙莉克爾表示，當地6個郡政府已經派出救難團隊赴現場救援，附近5間醫院也已經準備好接收傷患，醫療直升機也已待命。

坐在第一節車廂的乘客范德維斯特（Megan Vandervest）回憶，意外發生當時她正在睡覺，突然間被車廂猛烈晃動震醒，她的第一個念頭就是火車出軌了，不過幸運的事，第1節車廂仍在軌道上，後面第2節車廂已經嚴重傾斜，第3節車廂則是完全翻倒，再後面的4、5、6節車廂則是完全掉出鐵軌，甚至和其他車廂脫節。范德維斯特幸運毫髮無傷。