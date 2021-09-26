美國鐵路公司（Amtrak）一輛載有147名乘客的列車「帝國建造者號」（Empire Builder）昨（25）日下午出軌，多節車廂翻覆，目前已知至少3人死亡、數十人受傷。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，美國鐵路公司「帝國建造者號」當地時間25日下午4時行經蒙大拿州（Montana）賈普林（Joplin）時，當中5節車廂出軌、翻覆，CNN引述自由郡（Liberty County）警長辦公室表示，火車翻覆至少造成3人死亡，《紐約時報》引述地方救難官員芙莉克爾（Amanda Frickel）指出，超過50人受傷。
美國鐵路公司證實，這輛火車載有147名乘客、13名列車組員，指出公司正在與地方單位合作運送傷患，撤離其他乘客。
乘客上傳的現場畫面顯示，好幾節車廂已經傾倒，不少乘客站在軌道旁查看災情，當中也有人拿著行李。
畫面顯示當地天氣晴朗，列車出軌的鐵道是直的，並不是彎道，目前尚不清楚火車出軌原因。
根據Amtrak官網介紹，「帝國建造者號」往返芝加哥及西雅圖之間，途中行經明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）、波特蘭等城市，這段路程將帶領乘客「體驗美國西部崎嶇的壯麗景色」。
俄羅斯衛星通訊社報導，事發當時列車正向西駛往西雅圖。美聯社指出，列車出軌地點距離加拿大邊境僅48公里。
芙莉克爾表示，當地6個郡政府已經派出救難團隊赴現場救援，附近5間醫院也已經準備好接收傷患，醫療直升機也已待命。
坐在第一節車廂的乘客范德維斯特（Megan Vandervest）回憶，意外發生當時她正在睡覺，突然間被車廂猛烈晃動震醒，她的第一個念頭就是火車出軌了，不過幸運的事，第1節車廂仍在軌道上，後面第2節車廂已經嚴重傾斜，第3節車廂則是完全翻倒，再後面的4、5、6節車廂則是完全掉出鐵軌，甚至和其他車廂脫節。范德維斯特幸運毫髮無傷。
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