曾因攜帶毒蛇到議會質詢引發爭議的前民進黨苗栗縣議員李聰祥，被控詐領議會出席費，以及利用出國考察浮報機票費用未遂，涉貪金額合計7000多元，被依貪汙等罪判刑7年定讞，李入獄服刑，法務部矯正署因他服刑過半，核准假釋。

判決指出，李2013年9月、12月3次未出席苗栗縣議會的臨時會及定期議程，卻在簽到簿上簽到，利用議員身分詐取出席費及交通費、膳食費共3675元；2014年他利用議員出國考察的機會，浮報機票費用，企圖向議會詐取3400元差額。

台中高分院依利用職務機會詐取財物罪共3罪，各判刑3年7月、褫奪公權3年，詐取機票費用未遂判2年、褫奪公權2年，合併執行7年徒刑，李提上訴。

2018年8月，最高法院認為，二審認定與經驗論理法則並無違背，李未出席議會依法不可領取相關費用，李任意指摘二審判決違法，不符合法定上訴要件，予以駁回，李被判刑7年定讞。