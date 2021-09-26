【旅奇傳媒/編輯部報導】配合交通部觀光局「2021自行車旅遊年」，交通部觀光局茂林國家風景區管理處與旅行業者、在地商家、溫泉與民宿業者合作，陸續推出「旗美東高逍遙遊」、「山城輕騎遊老街」、「新威單騎闖關趣」、「禮鷹如此─自行車賞鷹遊」、「安坡部落單車童玩趣」五大遊程，一路從9月玩到年底。

▲「山城輕騎遊老街」邀民眾一同探索六龜老街百年風華（圖為六龜洪稇源商號）。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處柯建興處長表示，茂林國家風景區擁有豐富的自然地景與原鄉部落文化，透過自行車開展多元玩法。「山城輕騎遊老街」路線主打高雄六龜歷史人文，路線探索六龜池田屋、洪稇源商號等老街百年風華。

▲「山城輕騎遊老街」邀民眾一同探索六龜老街百年風華。（圖為六龜池田屋）。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲旗美東高逍遙遊騎經十八羅漢山等知名景點。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

茂管處將轄內六龜區景點與旗山、美濃等周邊區域串聯，打造食、宿、遊、購一路暢遊的「旗美東高逍遙遊」二日遊行程，邀請民眾一同騎著單車，沿路打卡旗山車站、美濃中正湖、新威森林公園、十八羅漢山等熱門美景，並夜宿六龜民宿，體驗樂活山城！

▲茂管處「2021自行車旅遊」系列活動9/25開跑。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

10月9日進行的「禮鷹如此─自行車賞鷹遊」活動，將帶領民眾自行車巡禮屏東禮納里部落，欣賞「國慶鳥」灰面鵟鷹過境盛況，以及10月23日結合生態導覽與實境解謎闖關遊戲的「新威單騎闖關趣」，在新威森林公園自行車道展開一場森林趣味樂騎。11月6日「安坡部落單車童玩趣」則騎向有「童玩王國」美名的屏東安坡部落，是親子闔家共遊的絕佳選擇。

遊程報名網址：

10/09「禮鷹如此─自行車賞鷹遊」

10/23「新威單騎闖關趣」

11/06「安坡部落單車童玩趣」

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）