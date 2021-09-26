台南某晶圓製造科技廠1名男技術員前年2月在搬運價值約1千萬的晶圓產品、欲進入管制門時，與另1名女同事小芳（化名）爭道，他因擔心產品摔落禮讓對方，當下脫口罵對方「破麻」，導致小芳日後心靈受創、罹患憂鬱症而離職，小芳因此求償50萬，法院認為破麻2字確實有貶低意味，判男子應賠5萬元。

判決書指出，該名男子在台南某晶圓製造科技廠擔任技術員，前年2月他推著價值約1千萬的晶圓產品欲進入管制門，而當時另1名女同事小芳也推著空推車準備進入，他見對方未禮讓，擔心碰撞後產品摔落，於是緊急拉住推車，並朝小芳罵了破麻2字；小芳認為已遭公然辱罵導致心靈受創，甚至罹患重憂鬱症、創傷症候群等需長期吃藥，最後辭職，向男子求償提告50萬。

男子事後遭到上司指責不對，他也同意上司要求、與小芳道歉，遭公司懲處扣薪，並簽下若再犯就需離職的切結書及調到其他單位，但小芳仍認為破麻2字導致她日後一直認為公司同事在背後紛紛議論她，最後受不了心理壓力而離職。

法院認為，「破麻」兩字暗喻女子交往隨便，在社會上有貶低、矮化女性意思，男子還害得女同事離開工作多年的職場，考量雙方經濟、社會地位，在此事均有過失等因素，判男子應賠5萬元給女方，可上訴；根據PTT鄉民百科，破麻（PUMA）最早是ptt的流行用語，指與許多男人發生性關係的女性，是很具侮辱性的用語，詞源於台語「破媌」的誤寫，在中國漢朝時代的福建地區，「媌」就用來形容妓女。

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