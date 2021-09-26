國民黨主席選戰昨（25日）結束，孫文學校總校長張亞中在這次黨魁選舉拿下6萬多票，得票率32.59%，張亞中以「黃花崗革命剛剛結束」來形容自己的心情，經過一夜沉澱，他今天前往醫院施打BNT疫苗，並說明為何自己接受BNT疫苗的原因，以及下一步動向。

張亞中今（26日）接受媒體聯訪表示，本來他在7月初可以打莫德納，但是自己沒有打原因是因在5月底時，自己接受大陸友人跟台商捐贈台灣500萬劑BNT疫苗和500萬劑的大陸國藥給政府，並向政府申請，過程中遭到阻擾，等到7月初時，政府仍未回應，而自己基於負責任的態度，就沒去打莫德納，直到8月，遭到政府的拒絕後，事情就告一段落了。張稱，一直到前幾天的時候，政府有規定德國的BNT可以開始登記施打，自己便去登記，今天接受施打。

為何選擇BNT疫苗，張亞中稱，對他而言，只要是有國際授權的疫苗，自己都願意去打，但是像高端這種沒有經過國際認證的，沒有經過三期整個實驗完成的，這種沒有經過科學認證的東西，自己是不會去打的，並強調，只要是經過國際認證，包括莫德納或是BNT，自己都願意去接種。

對於記者詢問支持者喊要退黨支持，並期望他能成立新政黨，張亞中直言，自己參選國民黨目的就是要救國家和兩岸，不會為了個人利益而另成立新政黨，滿足自己的慾望。他所希望的是國民黨能變得更壯大，所以在這個前提之下，自己才來救黨，期望救黨之後救國，因此不會另成立新的政黨，他會留在國民黨內，希望跟有志之士一起捍衛「我們應該捍衛的價值」。