2021年世界互聯網大會烏鎮峰會今日在浙江省桐鄉市烏鎮開幕，大陸國家主席習近平向2021年世界互聯網大會烏鎮峰會致賀信。
習近平指出，數字技術正以新理念、新業態、新模式全面融入人類經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程，給人類生產生活帶來廣泛而深刻的影響。
他說，當前，世界百年變局和世紀疫情交織疊加，國際社會迫切需要攜起手來，順應信息化、數字化、網絡化、智能化發展趨勢，抓住機遇，應對挑戰。
習近平說，中國願與世界各國一道，共同擔起為人類謀進步的歷史責任，激發數字經濟活力，增強數字政府效能，優化數字社會環境，構建數字合作格局，築牢數字安全屏障，讓數字文明造福各國人民，推動構建人類命運共同體。
2021年世界互聯網大會烏鎮峰會主題為「邁向數字文明新時代——攜手構建網絡空間命運共同體」，由大陸國家互聯網信息辦公室和浙江省人民政府共同主辦。
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