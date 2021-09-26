最近，大陸不少製造業大省以及原材料大省，以控碳的名義，提出了限電政策，要求工廠產能下降20％。其中，江蘇、青海、廣西等多地紛紛出爐最嚴格的限電令，致使鋼鐵、水泥等企業產能受到衝擊。廣東近日啟動新一輪限電，部分地區高耗能企業限電一周。

江蘇省是化工大省，發布了加強「產能高、用電高」企業的節能監督。江蘇省部分地區政府發布公告，自9月15日起，該省各地每月壓減100億度電，戴南地區各企業從9月16日到10月18日停電停產。

浙江省緊急下令多個高耗能行業停產。包括印染廠、汙水處理廠以及化工廠等。雲南省提出，9月工業矽企業月均產量不超過上個月產量的10％，9月到12月的黃磷生產線月均產量不得超過8月的10％。

在大陸國家提出碳達峰、碳中和政策以來，減少使用化石能源，可取代煤炭、天然氣以及石油等傳統化石能源的最清潔、高效能源的電成了未來發展趨勢。因此在不少的傳統行業中便會進行煤改電、氣改電，從而導致用電量急劇放大。

同時，受到新冠疫情的影響，海外製造業生產力下降，而大陸對疫情控制良好，製造行業恢復迅速，因此訂單猛增，帶來更高的產量，這也是需要更高的電力支援。

據今年大陸政府工作報告提出的目標，在「十四五」期間，每單位國內生產總值能耗要降低13.5％，二氧化碳排放降低18％。2021年發展主要預期目標中，也明確提出「單位國內生產總值能耗降低3％左右」。

但是，根據大陸國家發改委公布的消息，今年上半年共有9個省區能耗強度不僅沒有下降，反而還上漲了，節能形勢依然非常嚴峻。

為應對此種情況，大陸國家發改委要求，督促這9個省區採取有力措施，確保完成能耗強度降低目標。限產、限電則是最有效的管控手段之一，各地紛紛出台政策應對。