新北市長侯友宜今（26日）上午9時許出席市政行程時說，要特別謝謝主席江啟臣，在國民黨艱困的時刻，無私奉獻承擔，同時也恭喜朱立倫。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜視察中和區佳和公園多目標綜合大樓工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜視察中和區佳和公園多目標綜合大樓工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜視察中和區佳和公園多目標綜合大樓工程。（葉書宏攝）

國民黨主席選舉結果昨揭曉，朱立倫昨以8萬5164票當選第11屆國民黨主席，新北市長侯友宜今（26日）上午9時許出席市政行程時說，要特別謝謝主席江啟臣，在國民黨艱困的時刻，無私奉獻承擔，同時也恭喜朱立倫。

侯友宜說，謝謝候選人們在這段競選期間，為了黨願意出來努力做事，這樣辛苦都深表感謝，尤其要特別謝謝江啟臣主席，在國民黨艱困的時刻，無私奉獻承擔、一棒接一棒延續下來。

另外，也恭喜朱立倫當選主席，每一個人在自己的工作崗位上要扮演好自己的角色，大家團結為國家、為社會、為人民努力做事，這本來就是自己的初衷，大家一起努力做事，讓台灣、讓人民的生活更好。

關於未來國民黨是否分裂？侯友宜說，選舉就是一個過程，過程中難免有不同的想法、不一樣的理念，選舉過程中做了選擇，選擇完回歸就是要團結一起面對，尤其只要是人民所要的，國家團結、社會安定大家就攜手合作，努力朝人民期待好好做事。