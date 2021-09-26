「Crispy脆樂團」嗨唱，歌迷大讚「被圈粉了！」、「每個都超好聽！」（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2021搖滾台中「Bring Me To Live」25日登場，參與演出樂團及歌手肯定搖滾台中，「滅火器」樂團主唱大正帶來《海島冒險王》、《希望的明日》、《繼續向前行》等激勵人心作品，感性表示，疫情不只演出受到影響，幕後工作人員也受衝擊，大家都辛苦了，感謝搖滾台中。

「搖滾台中」防疫不停止開唱，邀金曲樂團滅火器、獨特潛力雙人創作組合Vast ＆ Hazy、創作才女鄭宜農等20組國內外樂團接力開唱，並搭設兩個舞台，透過直播輪流播送、與樂迷互動，12小時演出不間斷。

樂迷紛紛在直播中留言「好嗨！」、「炸翻了！」，三個直播平台同時在線人數高達4398人。今日搖滾台中最後一天，上午10時30分準時開唱。

新聞局長黃國瑋表示，今年搖滾台中不僅主舞台規格升級，還增加一個新秀舞台，讓更多新秀及台中在地團有演出機會，留言區互動熱烈，紛紛提到在搖滾台中發現許多潛力樂團，大讚「被圈粉了！」、「每個都超好聽！」並互相分享以前參加搖滾台中的難忘經驗，期盼著早日重返現場聽Live演出。

昨日壓軸登場的鄭宜農在從台北到台中的路上密切關注直播，不時在留言區與歌迷互動、觀賞其他樂團演出。她說，這樣的模式是很特別的經驗，感謝搖滾台中在疫情期間給予表演舞台，讓演出者與音樂圈工作人員繼續堅持下去。

今年搖滾台中也與日本樂團Broken By The Scream、泰國樂團Ritalinn等跨國合作連線演出，結合樂團與偶像元素，獻上視覺與聽覺的雙重饗宴，讓許多樂迷大呼過癮。

新聞局表示，線上直播為帶來如現場音樂祭般的體驗，技術團隊需在兩個舞台間輪流切換，延續聽音樂的熱血，直播過程中產生些許延遲，全體團隊盡全力修正調整，感謝持續關注、支持搖滾台中的觀眾。

今日為搖滾台中最後一天，將於上午10時30分準時開演，由人氣樂團宇宙人、棉花糖、金曲台語歌王流氓阿德持續陪伴各地樂迷。