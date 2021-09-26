國民黨主席選舉昨天甫落幕，主席江啟臣26日立刻投入罷免陳柏惟活動的助講，面對他雖選舉失利，但在台中的票數卻是第一，江啟臣表示，重點是國民黨要第一名，這是共同的目標，而張亞中的支持者揚言要退黨，他也強調，黨的團結和諧需要大家共同努力，就是「拉下民進黨，讓國民黨能夠重返執政」。

江啟臣表示，台中還是非常團結，但重點不是在哪裡第一名，而是國民黨要第一名，這個是共同的目標，黨內的選舉已經結束，現在要拋棄的是競爭，保留的是團結，所以未來的工作、任務還很多，民眾對他們的期待很高，國民黨不會讓大家失望，會團結一起戰鬥。

張亞中的支持者揚言要退黨，江啟臣指出，張亞中早上有傳訊息給他，會請張出來講講話，這個時候對黨來講，最重要的是團結，能夠讓選民不要失望，讓支持者及黨員都能對黨有更高的期待，黨的團結和諧，需要大家共同來努力，未來要做的事情真的還很多，倒不如把這些精力省下來，好好完成人民期待黨完成的事情，「就是拉下民進黨，讓國民黨能夠重返執政」。

至於如何看待張亞中的6萬多票，江啟臣指出，這次選舉的投票結果可以有很多不同方面解讀，但也不用太單方面，它有非常多元的一個意義可以去探討，不管是從黨，現在黨員的組成結構，包括路線的主張，還有未來的發展，當然更重要的也凸顯目前國民黨在面對民進黨鴨霸的狀態下，黨員也好，民眾也好，對國民黨的一個期待，這些都是有不同面向的意義，但再多的不同解讀，如果沒有任何具體的行動，不管是在改變改革，或者是做法上面的精進，可能還是沒有辦法滿足民眾的期待。

江啟臣說，他相信在選舉過後，要做的事情是更多，絕對不會更少，黨沒有時間再等待，沒有時間再蹉跎，選完了選舉就把他留在過去，趕快面對未來要做的事情，這才是比較重要的。