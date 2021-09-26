奧運羽球男雙金牌李洋25日在臉書上提起妹妹李芷蓁在歐洲碰到的出賽狀況，她在丹麥公開賽的女雙是備取3，羽協依照規定取消了報名（規定是備取2才會保留）。由於李芷蓁和教練團都已經在歐洲的芬蘭備戰，並且取得法國公開賽的正取資格，李洋埋怨羽協做事缺乏彈性，為何還要在這種時候撤掉李芷蓁的報名？

在疫情期間，選手要代表國家出國參賽變得更加艱難~ 能爭取到參賽的機會，對運動員而言都非常珍貴的機會 我不能理解的是... 妹妹李芷蓁已經在芬蘭備戰蘇迪曼盃，也確定會到丹麥參加優霸盃 雖然在優霸盃之後的丹麥公開賽是備取3 但在丹麥公開賽後面的法國公開賽已是正取資格 按照常理 選手都已經在當地 一定都是會保留備取資格等侯機會 但台灣竟然自己取消了選手的參賽權！！！ 而且是在選手和球團教練都未被事先通知的情況下就被直接取消！ 事發多日卻依然得不到合理的解釋 會選擇在公開社群探討這件事 是因為我不希望未來再發生類似的事件 我相信運動員們只是希望有個公平的舞台能夠發揮，而當運動員的舞台消失，那運動員的價值將會在哪？

李洋的意思是希望羽協彈性保留李芷蓁的報名，一旦報名被取消，食宿、旅費的開支都無法核銷了，這也打亂他們的行程安排，畢竟他們已經遠在歐洲，而且羽協通知上也有點突然。李洋批評事後多日也沒得到合理解釋，希望此類事件以後不要再發生於選手身上。從羽協的立場來看，照規定做事沒有錯，但他們太晚通知選手而引起對方不便。

一些網友在李洋臉書留言，批評羽協死守規定而欠缺溝通，是十足的官僚作風，呼籲政府講好的體育改革不要再跳票。然而意外扯到政府之後，就被有心人帶往政治方向操作，質疑李洋「錯在羽協，不該批評政府」。其實李洋的措辭比較委婉，也沒有提到政府，他只是希望大家未來能夠多體諒運動員。