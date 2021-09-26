大陸一名遠赴湘西自治區教書的「支教正妹」，因擁有甜美的臉蛋與清新的氣質，加上出身背景不差，竟寧願前往內地的偏遠山區教書、幫助山區兒童，也不願前往都市教書，她的善舉因此在網路上爆紅，但網友卻挖出她所做一切的背後真相，讓人全看傻眼。

根據大陸媒體的報導，這名28歲的「支教正妹」名叫龍晶睛，因家中環境不差，自高中時就出國留學長達9年，於哥倫比亞大學社會工作學碩士畢業後，她並沒有像其他同學那樣留在國外，或是回國前往大都市的社教中心工作，而是連續10年自願前往湖南、江西、貴州、陜西等地24所偏遠山區學校教書，一共幫助過2000多名山區孩子，並組織1500多名志願者，參加偏鄉地區教導山區學童的支教活動。她的善舉也讓不少人對於這位熱於公益的學霸正妹刮目相看，大陸官方媒體甚至還曾大力讚賞她，因此受到大批網友的關注。

不過，龍晶睛也因為經歷太過豐富、各方面的成績太過亮麗，讓不少人對於她的舉動產生質疑，更有網友搜出並分析她成名過程，驚呼「這一切都是計算過的」。

該名網友表示，龍晶睛最初是在抖音上拍攝她的支教日記，一共97條的影片中，只要她一現身，不僅妝容精緻、頭髮整理得一絲不苟，衣服也總是乾乾淨淨，她還不忘對著鏡頭露出迷人笑容，宛如仙女下凡般散發仙氣，對比旁邊一群皮膚黝黑、頭髮雜亂的孩子們，顯得更加奪目耀眼。

甚至有眼尖的網友發現，龍晶睛所拍的影片有請專人持穩定器或是無人機拍攝，因為她在影片中畫面唯美，還將重點全圍繞在她一個人轉，根本是有一個專業的團隊才能達到的等級。

另外，龍晶睛還被挖出她的名下有一個傳播公司及公益社會組織，4月份該組織也曾發起短期「愛心暑托班」的活動，並在招募推文標題定為《新媒體人！和我們一起去支教》。而仔細一看才發現，為期5天的活動中，除了第一天與第五天的坐車行程，以及第四天的歡送會外，其實真正幫孩子們上課的時間只有兩天，卻要交付5000人民幣（約新台幣2.1萬元）的「善款」。

網友看到貼文後都直呼「太誇張」，紛紛留言「美女老師到底是教書的還是去作秀的？」、「壓根就是作秀」、「人是真的美到沒話說，但撇除顏值的真實作為，真是看吐了」、「仔細分析下來，這一切都太噁心了」，即使龍晶睛事後在微博上發文澄清自己沒有團隊，所有影片皆由實習生免費拍攝等，仍再度引發熱議。