台中市金龍盃社區TeeBall錦標賽、社區軟式青少棒錦標賽及社區MiniBaseball錦標賽25、26日於舊正、櫻花、上楓、春安、金龍、太原及梧棲運7南簡棒壘球場同步閉門開打，社區基層小將齊聚交流。市府運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視基層棒球發展，三級棒球人才培育為運動扎根重要環節，盼藉由金龍盃社區系列賽事，拓展社區棒球運動風氣。

運動局指出，為提升社區棒球風氣，台中金龍盃社區系列賽事分為社區TeeBall錦標賽、社區MiniBaseball錦標賽及社區軟式青少棒、少棒錦標賽，提供社區幼兒園、國小至國中階段小朋友展現棒球運動熱情的機會，這週末賽事於台中多個球場同步登場，展現社區棒球運動能量，另社區軟式少棒錦標賽也將於10月2、3日在金龍、太原、上楓棒球場登場。

此外，金龍盃少棒菁英賽將於10月7日至13日於金龍、萬壽、櫻花、東英、舊正、上楓、舊正、太原及文中10棒球場舉辦，國小樂樂棒球錦標賽將於11月13日至14日於朝馬足球場登場，目前均採閉門賽事，並視疫情狀況滾動調整。

運動局強調，活動因應疫情，配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，落實所有參加人員實聯制、全程戴口罩、禁止飲食等防疫措施，體溫超過37.5度者不得入場。

運動局表示，台中積極推動棒球運動，盧市長上任後致力推展各級棒球運動，市府每年支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，並與委員會、協會及各棒球體育運動團體合作，舉辦金龍盃、學生聯賽、女子棒球、不老棒球、迷你棒球賽等賽事，促進球隊交流，並爭取亞錦賽、世界12強棒球錦標賽等國際賽事在台中舉辦，深耕台中棒球運動文化。