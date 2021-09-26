前立委馮滬祥癌症病逝 享壽73歲 11:062021/09/26 中時新聞網 張薷 、中時新聞網、 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前立委馮滬祥癌症復發25日晚間病逝。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前新黨立委馮滬祥傳出於昨（25）日晚間病故，據了解，他一周前因摔傷骨折住院開刀，發現癌症復發擴散，於昨晚逝世，享壽73歲。 馮滬祥曾任前總統蔣經國的秘書、國大代表、立法委員、前國立中央大學哲學研究所教授；並於2000年搭檔李敖參加總統選舉，為新黨副總統候選人。 前新黨立委馮滬祥昨病故，享年73歲。圖為2020年馮滬祥坐輪椅出庭應訊。（資料照） 台股Q4戰萬八 5族群扮主流 江啟臣無緣連任 青壯世代交替夭折 #馮滬祥 #前立委 #癌症 #新黨 #開刀 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國如何看國民黨新主席 04:102021/09/26 時論廣場 江啟臣總辭 朱立倫嗆民進黨要小心 04:102021/09/26 焦點要聞 若無法復原 立委轟教長應下台 04:102021/09/26 生活新聞 中市祥順東路鐵馬道改鋪面 騎乘更安全 15:512021/09/25 寶島 亡黨感發酵 黨代表催票熱度大升 04:102021/09/25 焦點要聞 台中祥順東路鐵馬道改鋪面 騎乘更安全 04:102021/09/26 地方新聞 時論廣場》朱立倫走在四條鋼索上（陳國祥） 19:442021/09/25 時論廣場 郭正亮預測國民黨主席「他」贏 朱學恒回一句 16:232021/09/25 政治 貪7000元判囚7年 前苗縣議員李聰祥獲假釋 10:332021/09/26 社會 第9輪BNT開打 診所抱怨黃卡、稀釋液不足 04:102021/09/26 焦點要聞 站址喬不定 交長挨轟撕裂宜蘭人 04:102021/09/26 焦點要聞 政治熱門新聞 國民黨主席投票後 許淑華說話了 - 政治 五倍券被民眾看破手腳 王世堅要行政院收心：別再裝神弄鬼 - 政治 支持者嗆退黨 羅智強嘆：看看張亞中的風度和氣度 - 政治 開票落後朱立倫 支持者嗆退黨潮？張亞中表態了 - 政治 張亞中敗給朱立倫後 黃暐瀚：他面臨2大難題 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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