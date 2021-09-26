前新黨立委馮滬祥傳出於昨（25）日晚間病故，據了解，他一周前因摔傷骨折住院開刀，發現癌症復發擴散，於昨晚逝世，享壽73歲。

馮滬祥曾任前總統蔣經國的秘書、國大代表、立法委員、前國立中央大學哲學研究所教授；並於2000年搭檔李敖參加總統選舉，為新黨副總統候選人。