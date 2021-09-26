印度一名6歲女童天生頭骨畸形，經手術矯正後雖已無大礙，但臉部中央留下一道巨大疤痕，她的鼻子也被疤痕「一分為二」變成兩個鼻子，奇特的外表竟被當地村民視為印度教中「象頭神」的化身，將其當作神明膜拜。

根據《每日星報》報導，住在印度北方邦村莊的女童拉克什米（Lakshimi）在家中排行老四，但出生時因為頭骨異常，山根與鼻樑部分過度增生，導致臉部畸形，很快就接受了矯正手術，但術後的巨大疤痕像是將她的五官從臉部正中央分裂一般，乍看之下像是擁有「兩個鼻子」。

Girl born with 'two noses and trunk' became celebrity and was revered as a godhttps://t.co/Kx2OXmgdU6 pic.twitter.com/k65vgbciKr — Daily Star (@dailystar) September 18 2021

起初，奇特的外表讓拉克什米的成長過程受到同齡孩童的排擠，但後來有人說她是印度教傳統神明「象頭神」（Lord Ganesha）轉世，消息傳開後不少民眾深信不疑，甚至視她為「吉祥天女」，意即能帶來財富與繁榮的女神。每逢傳統節慶時，人們都會專程獻上金錢和禮物，希望獲得她的祝福。

不過對於出身貧窮的拉克什米而言，往後的日子該如何健康過下去才是重點，醫師也建議她長大後可以評估是否進行整形手術，但目前拉克什米家的經濟狀況還無法負擔這筆龐大費用，家人正持續尋求外界協助，希望能讓拉克什米過上正常的生活。