基隆市仁愛區忠一路、經營報關行的60歲許姓婦人，7月9日被發現陳屍家中，下手行凶的竟是婦人的32歲王姓兒子。起訴書指出，王男與母親共同持有公司股份，王男有3300股，許婦持有1700股；王男把部分股權以330萬元賣給母親，因不滿母親遲未給付資金，多次發生爭執，王男因不滿被念，吸毒後拿起家中的空氣加溼器砸死母親，被依殺害直系血親尊親屬等罪起訴。

許婦在基隆忠一路經營的報關行，迄今已55年，她與台大畢業的次子同住，兒子因不滿報關行股權分配不均與母親發生爭執。

檢警調查，7月9日凌晨3時許，兒子吸食安非他命後，將母親房門反鎖，並在母親房門外，以蠟燭燃燒羊毛地毯、鞋子，王母被嗆醒，拿著手機攝影蒐證死命開門逃生，兒子趁母親開門之際，持空氣加溼器、數位溫度計重擊母親頭部後，再以雙手掐死。

事後，王男火速將有蒐錄到他身影的母親手機，丟進廁所馬桶，意圖滅證，但最終仍被警方在馬桶中發現。

報關行職員發現許婦沒來上班，通知許婦的長媳前往4樓住處查看，赫然發現婆婆倒臥血泊中，嚇得打電話給丈夫。警方獲報也逮捕在屋內睡覺的王男。

檢警調查，王男平時染有毒癮，因缺錢決定將手上的股份，以330萬元的價格賣給母親，但母親擔心王男又會把錢拿去買毒品，故遲遲不付款，2人才多次發生爭執。

檢方指出，王男共犯縱火、弒母、燒毀住宅以外自己所有物、殺害直系血親尊親屬等罪，並依刑度最重的殺害直系血親尊親屬，提起公訴，盼法官能夠處以重刑。

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