台中市府經濟發展局改善空汙提升空氣品質，持續推動鍋爐汰換補助計畫，累計至今年已完成超過200家企業汰換燃油燃煤鍋爐改用天然氣鍋爐，補助超過7800萬元，每案最高補助80萬元。今年市府以空汙基金編列1500萬元，補助計畫公告受理至10月31日止，有汰換加熱設備需求的企業把握機會提出申請。

市府改善與防治空汙，基於燃油鍋爐在燃燒過程中容易產生黑煙與異味，排放PM2.5，經發局訂定《台中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點》，補助誘因與管制措施並行，鼓勵企業加快汰換老舊燃油燃煤鍋爐，實施至今市府核撥超過7800萬元補助款。

PM2.5汙染減量達43.84公噸，總計205家業者已完成天然氣管線及鍋爐設置作業，包括台中酒廠、烏日啤酒廠、台農鮮乳廠、永信藥品等企業。

經發局長張峯源表示，以烏日啤酒廠為例，過去使用重油鍋爐的硫氧化物汙染排放量是全市前十名，為達到台中市排放標準，烏日啤酒廠決定將廠區內3座重油鍋爐汰換改用天然氣，粒狀物、硫氧化物削減率達100％，趨近於零排放，節省空汙防制設備投入成本約1500萬元，且燃氣鍋爐的運作原理相對單純，有助於廠區電費的節省，好處相當多。