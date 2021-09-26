中方003型航母

解放軍空軍最近頻頻在南海演訓，具有官方背景的中方《艦船知識》在最新一期雜誌中指出，這些演習在於加強空軍的戰力，萬一爆發衝突時，就能阻止他國部隊馳援台灣。

據《南華早報》（South China Morning Post）26日報導，文章中模擬了解放軍攻台可能的狀況，並坦承攻擊能力受到「第二島鏈」限制。而所謂「第二島鏈」是指西太平洋中一連串具有戰略重要性的島嶼，其中包括距台灣約2700公里的美國關島軍事基地。

分析指出，雖然解放軍的攻擊範圍擴及第二島鏈，但攻擊關島並不明智，因為這必然會拉長中美衝突。相對的，美國能迅速部署如B-1B，還有B-52重型戰略轟炸機等軍事資源。

不過，一旦中方裝備電磁彈射器和隱形戰機的下一代航母服役，就能接近夏威夷，徹底改變整個局面。「到時候台灣問題，還有西太平洋的未來就和美國毫無關係了。」

儘管文中承認解放軍目前攻台的限制，但也指出另一個可能，那就是一開始便發射東風-16和東風-10A對地攻擊巡弋飛彈，癱瘓台灣機場，預警系統和防空飛彈基地。第一輪飛彈攻擊後，就由殲-16戰機登場，以摧毀小型機場，還有能充當戰機跑道的公路，好將解放軍橫渡台灣海峽的危險降到最低。

另一方面，火箭軍將會攻擊台灣地面目標，而空軍則派出戰機巡邏遠達2000公里外的空域，以阻止他國軍方戰機馳援。但雜誌並未提及，台灣，美國或亞太盟友在這模擬攻擊中，可能會如何反擊。