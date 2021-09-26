寫真模特兒出身的女星安心亞，憑藉亮眼外型及敢穿敢秀性格，被封為「宅男女神」，而她在圈內多元發展，當唱跳歌手出唱片，也上綜藝、接主持工作，都有很不錯的表現，而還在醞釀新作品的安心亞，不時會分享生活美照，近日曬出黑西裝內搭馬甲性感照，連自己都覺得「可以」。

安心亞入行以來不設限，成了百變藝人，不斷挑戰各種可能性，寫真模特兒時期，她以「C字褲」爆紅，之後加盟《全民最大黨》，完全不怕扮醜，模仿功力一流，不但成為固定班底，也被封為「最美女丑」，知名度大提升，而安心亞又不甘於諧星角色，轉戰唱片圈靠唱跳實力又圈粉一波，近年則投身戲劇圈，征服小螢幕與電影界，真摯演技讓人為之驚艷，一再交出亮眼成績單，是公認的實力派女神。

粉絲正期待安心亞再推出新作品，她則不時分享辣照，一解粉絲相思之苦，日前又在IG貼出一系列性格美照，照片中安心亞簡單紮起長髮，穿著黑色寬鬆西裝外套，裡頭穿著同色的短版貼身馬甲，下身搭配洛地寬鬆長褲，整體俐落帥氣，而馬甲的低胸設計，讓她豐滿北半球炸出，蠻腰則微微顯露肌肉線條，非常性感。

這套裝扮，安心亞似乎也相當滿意，連續po了同款黑白系列與彩色系列，直呼：「可以」，粉絲也被美到，擠破頭留言「要那麼辣嗎？」、「妳可以，我不行了」、「可！以！ 太！ 美！」、「超心動的」。