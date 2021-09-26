俄羅斯男子當眾表演吞蛇

俄羅斯男子吞的是一種叫做「草原蝰」的小型毒蛇，不過牠的毒性不足以讓人致死，男子是因嚴重過敏反應而亡。（達志影像/shutterstock）

簡直是玩命！俄羅斯一名55歲大叔在農田抓到1條小蛇，當眾開心表演「吞蛇」絕技，將蛇放入口中，不過卻遭小蛇反咬舌頭，更慘的是這條小蛇是名為「草原蝰」的毒蛇，男子數小時後舌頭腫脹到無法放回嘴裡，送醫急救仍不治身亡。

從影片可以看出，這名男子與一群友人在農田裡，男子手中抓著一條不到半公尺長、相當細小的蛇，3度將小蛇頭部放進嘴裡，一旁友人有的驚聲尖叫、有人發出笑聲，更有人拿出手機攝影。男子前兩次「吞蛇」都成功，直到第3次將蛇放入口中，明顯遭蛇咬，表情痛苦立即將蛇吐出。

根據俄媒報導，這起事件發生在阿斯特拉罕（俄語：А́страхань，拉丁字母拼寫：Astrakhan）地區，「吞蛇」是當地居民流行的活動，不過「戰鬥民族」也不是亂衝，一般只會用無毒蛇來表演，不過這名55歲大叔吞的是一種叫做「草原蝰」的毒蛇，數小時後大叔舌頭、喉嚨嚴重腫脹，舌頭甚至無法放回口中，送醫急救不治。

根據維基百科，草原蝰（學名：Vipera ursinii）是蝰科蝰屬的毒蛇。分佈於蒙古、伊朗、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、法國、義大利、匈牙利、奧地利、南斯拉夫以及中國大陸的新疆等地，多棲息於草原、稀疏樹林、蘆葦叢以及也見於高達3000公尺山區。

草原蝰是一種小型蛇類，一般長度在0.5公尺左右，頭比身體粗大，呈三角狀，頭部背面鱗片光滑。背部灰褐色，背脊正中有一行黑褐色鋸齒狀縱紋，體側有暗褐色斑點綴成的縱紋2～3行。喜歡活動在田地裡、稀疏林地中、蘆葦叢中、草地上，較小個頭讓草原蝰善於在洞穴和石縫中躲藏。

草原蝰的毒性並不是很強，毒死小昆蟲可以，但不會讓人致命，但有可能會像被蜜蜂蜇傷一樣引發過敏反應，這名俄羅斯55歲大叔就是因為嚴重過敏反應而死。