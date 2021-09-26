台灣福斯7月發表第八代Golf ，這次特別的是首度導入48V輕油電動力系統，品牌以低賦稅、低油耗及獨家「長里程彈性保養概念」的擁車優勢切入市場，而據經濟部能源局最新公布的油耗測試結果，Golf 230 eTSI測得20.5 km/L，被評為能源效率一級，讓人十分好奇是否真的這麼省油。

這次試車路線自桃園市區出發至雲林北港特色老店「光明屋書店」，是由一棟60多年歷史的老建物整修而成，原為北港鎮博愛診所洪坤賢家族擁有，後代熱心藝文公益而供做獨立書店，1樓原為診所看診間，現改為書店，2樓則規畫有藝文空間、培習場域、咖啡館等功能，展示許多老唱片、老照片和文物，充滿5、60年代風情，獲選為雲林特色店家。

路線以Google Maps規畫，全程約223 km、2小時27分鐘，出發（10點32分）前先加滿油並將儀表歸零、設定eco模式，駕駛座空調20.5度、副駕23.5 度，高速公路使用ACC並維持速限，市區使用Travel Assist智慧車陣穿梭系統。下午1點10分到達，用2小時38分鐘、行駛220km、平均油耗23.2km/L；回程到達桃園市加油站出發點，開車總時數6小時32分、總行駛里程441km，最後平均油耗21.9km/L，優於經濟部發布的20.5km/L。

其實第八代Golf省油是透過相當多的方式，從車身設計即展現空氣力學的提升，廠方資訊顯示，車輛前方面積降至2.21平方公尺，在風洞測試下，風阻係數由上一代的0.3降低至0.275。更大的亮點是48V eTSI輕油電動力系統，是由Electric Boost電動馬達帶動皮帶將動力傳導給引擎，在渦輪尚未全速運轉時提供起步與低速時的輔助驅動，達到節省車輛啟動時所需消耗的大量動力，透過電能輔助可為引擎帶來多達9kW的動力輸出和50Nm扭力，同時可縮短25%的時間來達到相同扭力數值，且平均油耗可降低最多達10%，二氧化碳排放每公里最多降低8g。

位於副駕駛座下方的48V鋰電池能藉由煞車的動能回充搭配電能智慧管理控管電量，同時對現有的12V鉛酸電池進行充電，確保電量充足。此外，進階版Start /Stop引擎自動啟閉系統在作動時可大幅降低車身震動，透過Eco-Coasting節能滑行功能讓駕駛在車輛穩定狀態下鬆開油門後，引擎可完全關閉且以滑行方式前進，大幅降低油耗和二氧化碳排放量。

VW Golf 230 eTSI智能特仕版行車電腦記錄全程的油耗表現。（陳大任攝）

VW Golf 230 eTSI智能特仕版內裝氣氛燈可做不同色彩設定。（陳大任攝）