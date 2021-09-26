從沒想過在真實世界也會發生的神展開劇情；活生生上演在美國一名25歲的大學約聘女老師身上。她日前在「美版PTT」Reddit論壇發文，因為她發現班上一名學生竟是自己一夜情的對象，令她尷尬萬分，深怕該名學生會與同學八卦，讓事情在校園傳開。

該名女老師於Reddit發文，表示自己剛研究所畢，正在大學擔任約聘教師，因為年紀與學生相仿，會有男同學主動示好，但她盡可能避免師生戀可能，直到某次下課時，她才發現某次一夜情的對象就在班上。女老師說自己偶爾會跟姐妹淘相約夜店喝酒跳舞，某天晚上酒吧內一男子上前搭訕，並稱讚她的低胸上衣，兩人聊開後便到對方公寓發生一夜情，隔天她照常在一早離開。

但事隔一週女老師才發現事情嚴重了！女老師發現「該名男子也有修她的課，並從她的課下課離開」那表示，這名學生昨天才與老師發生一夜情，隔天就來乖乖上課。由於深怕兩人八卦在校園流傳，女老師之後上課一直避免與該學生有任何對眼，只能把他當作空氣般的不存在，尷尬著繼續上課。

該篇文章在美國Reddit掀起熱議，不少人調侃「我打賭該男子之後都不會缺課了」「人生相逢就是有緣」「電視上演的都是真的～」「希望這堂課不是倫理學」「別傻了！所有全校都知道了！」