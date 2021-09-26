1名女網友在網路上自白與男友交往7年間，先後劈腿約8名男子，原以為都藏得很好，不料近日她發現其中1名男子竟私下備份2人對話，還偷拍性愛影片，全遭到男子的女友發現，該女友後來直接找上門給她2個選擇，要她向男友下跪道歉或賠錢了事，她事後崩潰詢問網友意見，網友們則紛紛勸她快報警。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，「我先說是我不對，我瞞著我男友私底下到處找人家發生關係」，她說與男友從大學交往至今已7年，但她仍持續與網友、朋友和追求者發生關係，估計已出軌8名男子，她解釋因為與男友聚少離多，才會以此滿足性需求，但事後都隱瞞地很好，也都會要求對方刪除對話紀錄。

女子與男友交往7年劈腿約8名男子，她發現其中1名男子竟私下備份2人對話，還偷拍性愛影片，全遭到男子的女友發現並勒索。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友說，令她沒想到的是，與她約會的其中1名男子私自備份2人對話紀錄，還偷拍私密影片，更遭到男子的女友發現，對方女友先是找上門要求精神賠償，否則就會將此事公開，將影片外流，後來對方明確給出2個選擇，其一是當眾向男友、男友家人下跪道歉，其二是直接金錢賠償她，但金額「看我覺得該用多少心意擺平」；她崩潰詢問網友該怎麼辦。

網友留言說，「這男子的女友已經是恐嚇勒索了，去報案吧！還有男子一起告下去，妨礙秘密罪」、「之前不要做這些事不就得了，做了就要想好事情被戳破的準備」、「那個女的跟妳要錢不是賠償叫勒索好嗎」、「我覺得那個女的不會一次就善罷甘休，妳給她第一次錢她就會要第二次第三次」。