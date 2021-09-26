先前就有傳出考慮跟七六人提出交易班西蒙斯的騎士，如今可以拿出的交易籌碼終於曝光！《克里夫蘭老實人報》記者費度26日搶先爆料，騎士打算拿出主控塞克斯頓、奧科洛與一些未來首輪選秀權，去跟七六人討論是否足夠換來班西蒙斯。

根據費度收到線報，目前騎士陣中除了今年選秀探花莫布里與控球後衛加蘭，被列為不可交易的非賣品，其他騎士球員都可以當作交易班西蒙斯的籌碼，看來騎士真的很想從七六人那邊得到班西蒙斯，反正班西蒙斯早已放話不幫七六人打了。

騎士會把上季交出場均24.3分、4.4助攻、3.1籃板及1.0抄截等生涯新高數據的塞克斯頓擺上交易檯面，主因還是塞克斯頓上季太過黏球，幾乎把所有球權都握在手上，造成其他隊友心懷不滿，所以騎士才會考慮趁著這次機會把他交易出去。

問題是假如騎士真的得到班西蒙斯，恐怕也很難提升他們太多戰績，因為騎士內線人滿為患，反而欠缺外圍射手，找來班西蒙斯恐怕只會更加曝露外線火力薄弱的毛病，反正騎士在新球季被預估最多只拿26勝，或許才會讓他們乾脆賭一把算了。