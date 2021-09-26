通通沒戴罩！阿公阿嬤隱身萬華民宅聚賭 警憂成破口逮13人送辦

北市萬華區梧州街一處民宅，警方23日晚上8點發現有民眾違反防疫規定群聚打牌，員警進入屋內後，發現60多歲林姓婦人，找來以前的牌腳，在屋內開2桌打牌，現場還有2人正在簽今彩539地下賭盤，隨即將林姓負責人、2名股東和賭客共13人帶回警局，並以賭博罪送辦、賭客則違反社會秩序維護法裁處。

警方表示，60多歲的林女，原本在內江街經營「貴陽棋牌社」，日前因疫情升級，無法營業，進而轉入地下化經營，在梧州街12巷內承租民宅，擺放2張電動麻將桌，找賭客開賭並從中抽頭，另外，還透過通訊軟體經營今彩539地下簽注。

林女從原本開設店面，轉而隱身民宅，賭客大部分都是60歲左右的阿公、阿嬤，8人開2桌打牌，另外還有2人正在簽今彩539賭注，警方進入屋內後，發現全部都沒有戴口罩，並將經營賭場的林婦等3人依賭博罪送辦，另外10名賭客則依社維法裁處。現場查扣抽頭金7700元、賭資7萬6500元、麻將賭具以及帳冊。

警方表示，林婦在今年3月18日遭警方查獲，竟利用疫情期間，在民宅內經營賭場，揪眾開賭，還透過私下管道攬客，甚至有賭客從外縣市前來賭博，易成為防疫漏洞，現已立即查獲，杜絕賭場成為社區毒瘤。