38歲哈姓騎士25日深夜騎車行經青埔酒駕自摔亡。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

38歲哈姓騎士25日深夜騎車行經青埔酒駕自摔亡。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

Uber外送員酒駕自摔亡

38歲哈姓騎士25日深夜騎車行經青埔一帶時，疑似過彎不慎自摔撞擊頭部，消防員獲報到場已失去生命跡象，緊急送醫仍宣告不治，因哈男車後有Uber外送箱，一度誤會是送貨搶快，但警方調查發現他當時並未在送貨，且經抽血換算酒測值每公升高達1.5毫克，詳細肇事原因由檢警相驗釐清。

38歲哈姓騎士25日23時許，騎乘機車沿中興路二段往內定十三街方向行駛，行經大園區中興路二段238號對面時，不慎自摔撞擊頭部，因撞擊力道強烈，車頭都已毀損、零件散落一地。

消防員獲報到場，哈男頭戴安全帽俯臥於路上、馬路上血跡斑斑，現場評估哈男已無意識，且無呼吸、無脈搏，立即給予CPR、AED監測，並上頸圈及長背板等急救處置後，由青埔消防分隊救護車送往部立桃園醫院急救，仍因傷重宣告不治。

機車騎士經抽血換算酒測值，每公升高達1.50毫克，詳細肇事原因已報請檢察官相驗釐清。警方也呼籲愛惜生命，請民眾切勿酒後駕車。

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